Paco Cortés, durante el partido LUD

Paco Cortés llama a la puerta del primer equipo granota

El joven extremo se echó al equipo a la espalda en el amistoso contra el Castellón y es una de las grandes incógnitas de la planificación deportiva

José Martí

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:46

La joya de la cantera sigue dando mucho de qué hablar. Paco Cortés, el joven futbolista de 17 años, fue titular en el amistoso contra ... el Castellón, siendo de lo más destacado del equipo de Julián Calero. Partió desde la banda izquierda y acumuló la gran parte del peso ofensivo del equipo. Su desborde, desparpajo y velocidad supusieron un quebradero de cabeza constante para la zaga del Castellón, aunque finalmente sus jugadas no culminaron en ningún tanto granota.

