Paco Cortés llama a la puerta del primer equipo granota

La joya de la cantera sigue dando mucho de qué hablar. Paco Cortés, el joven futbolista de 17 años, fue titular en el amistoso contra ... el Castellón, siendo de lo más destacado del equipo de Julián Calero. Partió desde la banda izquierda y acumuló la gran parte del peso ofensivo del equipo. Su desborde, desparpajo y velocidad supusieron un quebradero de cabeza constante para la zaga del Castellón, aunque finalmente sus jugadas no culminaron en ningún tanto granota.

Con este partido se cierra una excelente pretemporada para él. Este sábado viajará con el resto de la plantilla a Francia, pero no se espera que participe ante el Auxerre por la carga de minutos que acumuló en el día de ayer. Corrió sin descanso desde el inicio hasta su sustitución a los 76 minutos de juego. A lo largo de este mes, el extremo ha demostrado al público general el jugador que es.

Es un perfil diferente a lo que tiene este Levante, un extremo puro que se siente cómodo desde la banda, con buen golpeo y vocación ofensiva. Un futbolista que, además, no parece sentir la responsabilidad de jugar en la élite. Gambetea, dribla y filtra pases difíciles constantemente. Su variedad de registros lo hace indetectable para la defensa. Es ese atacante distinto, diferencial, capaz de poner en pie a la tribuna. Así sucedió en un par de ocasiones este viernes en Buñol. Él fue el único capaz de agitar una delantera pobre, apagada e incómoda. Solo Paco despertó la ilusión de una afición que se mantuvo enmudecida durante gran parte del partido, planchada por el pobre rendimiento de su equipo.

Su futuro está en el aire. Ahora la pelota está en el tejado de Julián Calero y la dirección deportiva del Levante. El futbolista es joven y aún tiene mucho margen de mejora. El año pasado jugó en el Atlético Levante, que milita en Tercera RFEF. La baja categoría del filial es un impedimento para que Paco siga en el equipo 'B' esta temporada. Por eso, la idea inicial del club pasaba por buscarle una cesión a un equipo de nivel en el que pudiera acumular minutos. Pero la situación de la plantilla es compleja, y a día de hoy el Levante necesita extremos de su perfil. Por eso, si no llegase ninguna incorporación en esa demarcación, Paco Cortés podría quedarse y formar parte de la dinámica del primer equipo.

El otro gran problema que surge al valorar esa posibilidad es el poco hábito de Julián Calero de alinear a los más jóvenes. La 'efebifobia' de la que muchos acusan al entrenador granota. El curso pasado jugadores como Marcos Navarro, Xavi Grande, Carlos Espí o Víctor Jr se vieron condenados al ostracismo por él. Con Paco Cortés podría suceder lo mismo. Y el jugador, que por poner en contexto, es del mismo año que Lamine Yamal, necesita acumular rodaje.

Una cosa está clara. Paco Cortés es un jugador distinto. Valiente, capaz de llevar la pelota siempre pegada al pie y muy hábil. Un extremo forjado en Buñol para triunfar en el Ciutat de València, y en Primera División.