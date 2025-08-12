Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
Karl Hein, en su etapa con el Real Valladolid. Carlos Espeso

El fichaje del guardameta sigue pendiente de la decisión final en el Levante

El estonio Karl Hein, propiedad del Arsenal y que ya estuvo cedido en el Valladolid, es de las opciones que más gustan | Primo seguirá como tercer portero y Alfonso Pastor saldrá cedido

Eric Martín

Eric Martín

Martes, 12 de agosto 2025, 20:32

Mientras Pablo Cuñat pide paso, el área deportiva del Levante sigue su rastreo en el mercado para encontrar el sustituto ideal para Andrés Fernández, al que finalmente se decidió no renovar ... y que más tarde, tras conocer la decisión, inició nueva etapa con el Almería. A inicios del verano, ese portero apuntaba a ser alguien que conociera la categoría. Luego se fue ampliando la idea hacia alguien que estuviera curtido en mil batallas, aunque no fue necesariamente en España. Y ahora, todavía sin una elección clara ni concretada, cada vez hay menos filtros de por medio y da lugar a pensar a que cualquiera pueda ser el finalmente elegido.

