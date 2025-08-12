El fichaje del guardameta sigue pendiente de la decisión final en el Levante

Mientras Pablo Cuñat pide paso, el área deportiva del Levante sigue su rastreo en el mercado para encontrar el sustituto ideal para Andrés Fernández, al que finalmente se decidió no renovar ... y que más tarde, tras conocer la decisión, inició nueva etapa con el Almería. A inicios del verano, ese portero apuntaba a ser alguien que conociera la categoría. Luego se fue ampliando la idea hacia alguien que estuviera curtido en mil batallas, aunque no fue necesariamente en España. Y ahora, todavía sin una elección clara ni concretada, cada vez hay menos filtros de por medio y da lugar a pensar a que cualquiera pueda ser el finalmente elegido.

Durante estos meses, han surgido la opción de distintos nombres. El gran deseado sigue siendo Stole Dimitrievski, el portero del Valencia. El macedonio cumple con todos los requisitos y perfil barajados: experiencia, conocedor de LaLiga también en el Rayo Vallecano y, además, con el extra de ser internacional. A su vez, es el deseo prohibido de Pepe Danvila, que agota las opciones para poder desbloquear su salida de Mestalla. También desde Almería se contempló el nombre de Luis Maximiano, otro nombre más que contrastado por formar parte del Granada que llegó a la Europa League, con paso por el Lazio y después de vuelta a nuestro país con el club indálico. Pese a todo, se insiste en que fue un mero ofrecimiento.

Pero en tiempos más presentes, al menos en cuanto opciones que hayan trascendido, dos fueron los protagonistas. Entre esos cancerberos que son más del agrado de unos y de otros en el plantel levantinista, está Karl Kein. El estonio, propiedad del Arsenal y que estuvo a préstamo en el Valladolid la pasada temporada es uno de ellos. Desde Inglaterra, distintos medios locales informaban del interés para una cesión al Levante, pero estas negociaciones aún no han avanzado. Por contra, Unai Marrero parece descartado, pese a ser otro de los nombres en agenda. Asimismo, se prevé que Álex Primo continúe como tercer portero y que Alfonso Pastor salga cedido.