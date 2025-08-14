Danjuma: «He recibido otras ofertas, pero firmé por el Valencia. Es un club grande que quiere crecer» Los flamantes tres últimos fichajes de los de Mestalla han sido presentados esta misma mañana | «Sería estupendo volver a vivir los momentos más grandes del club», señalaba Santamaría

El Valencia ya tiene a todos sus guerreros listos para la primera batalla de la temporada. La plantilla al completo inscrita y preparada para lo que viene ante la Real Sociedad este sábado en la primera jornada de LaLiga en Mestalla. Eso conlleva también que los nuevos fichajes de esta última semana también están a pleno rendimiento y preparados si Carlos Corberán necesita de sus servicios. Es por eso que esta misma mañana en Mestalla, los blanquinegros han presentado sus flamentes tres últimas incorporaciones: Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic y Baptiste Santamaría.

Todo esto antes de abrir el telón de la temporada 2025/2026. El primero de ellos ha sido Baptiste Santamaría, que tras su presentación se ha mostrado un vídeo con las mejores jugadas del futbolista que firma hasta 2027, procedente del Rennes. El centrocampista francés, pivot defensivo con inteligencia táctica, llega procedente del Rennes para estabilizar el mediocampo ché. Firma un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2027

Conexión familiar con Valencia: «Es verdad que mi bisabuela era de Ademuz y esto es especial porque es volver a la terreta.»

Aportación al equipo: «Muy buen equipo. Puedo aportar mi experiencia y mi ayuda para conseguir los objetivos del equipo. Sobre todo, aportar mucho entusiasmo y muchas ganas.»

Estilo de juego: «Soy un jugador más defensivo, tengo un estilo agresivo y he venido a ayudar en la parte más defensiva.»

Relación con el entrenador: «Me muevo mucho por sensaciones y, cuando me llamó el míster, hablamos el idioma del fútbol para convencerme. Luego están los pormenores del club, pero se ha hecho rápido y natural.»

Competencia en el equipo: «No hemos tenido una discusión o debate. La competencia no tiene que ser mala; hace que mejores cada día. La última palabra la tiene el míster: tenemos que trabajar y seguir rindiendo.»

Pelear por Europa: «Sería estupendo volver a vivir los momentos más grandes del club. Vamos a ir partido a partido y en noviembre o diciembre ya se dirá.»

Filip Ugrinic, mediocentro suizo de 26 años, Ugrinic llega desde el Young Boys tras un traspaso cercano a los 3,5 millones de euros y firma por cuatro temporadas, hasta 2029. Estas han sido las declaraciones más destacadas:

Ídolo valencianista y conexión inicial: «No sé un jugador específico, pero me gustaba el equipo de David Villa y David Silva; me gustaba verlos juntos. También he hablado con Ricardo Costa sobre el Valencia. Por mucho que hablábamos, hay que vivirlo en directo.»

Qué puede aportar al campo: «Me gustó la elegancia de Javi Guerra en el campo en el partido ante el Torino. Escribiréis lo que puedo aportar cuando me veáis en el campo. En la segunda parte de la temporada voy a mejorar muchísimo y estamos aquí para aportar.»

Filosofía de juego y enfoque competitivo: «Es fácil contestar esta pregunta. La forma en la que quiere concebir el fútbol el míster es clara: tenemos que ser defensivos pero pasar rápido a la ofensiva. En el campo, tenemos que luchar por los resultados. Al final del día, si te miras al espejo y ves que has hecho un buen trabajo, eso es lo importante.»

Estilo personal y adaptación al equipo: «Soy un jugador físico, me puedo adaptar rápido al juego. He podido jugar en varias posiciones estos años, pero ya me veréis y me juzgaréis si lo hago bien o mal.»

Proceso rápido del fichaje: «Estuvimos siete días en contacto. No fue una decisión fácil, hablando con Ricardo Costa y Cömert, pero todo quedó claro en la primera llamada. A partir de ahí, los clubes tuvieron sus conversaciones.»

Visión sobre la competencia en el equipo: «Al final, la competencia es lo más importante en el fútbol. Si tenemos que crecer como equipo y jugadores, tenemos que hacerlo compitiendo entre nosotros.»

Arnaut Danjuma, el delantero neerlandés de 28 años llega libre desde el Villarreal, que mantiene el 50 % de sus derechos en una futura venta, y firma un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2028. Estas han sido las declaraciones más destacadas del futbolista:

Ídolo valencianista: «Me gusta mucho Cavani. Le he mirado muchas veces y he aprendido de él. He conocido a jugadores que han hablado sobre él; es un jugador que ha dejado huella aquí y quiero seguir ese camino.»

Agradecimiento al club y al entorno: «Es un honor jugar para este club. Es un club grande, con gente con experiencia y que ha crecido mucho. Esto es una gran oportunidad para mí. Estoy contento de estar aquí.»

Ambición sin falsas promesas: «Si eres un club grande y sufres, eso no te hace pequeño. No te voy a prometer ganar LaLiga, pero tenemos que seguir mejorando día a día con trabajo duro y muchas ganas. La vida empieza así y vamos a ver dónde acabamos. Es un sueño ayudar al club a subir en LaLiga y conseguir el objetivo.»

Posición en el campo: «No es importante dónde más disfruto. Es lo que me pida el entrenador; me da igual jugar de delantero o extremo.»

Motivación tras el acuerdo: «Mis agentes hablaron con el club y me informaron que el Valencia quería que jugara aquí. Eso es algo que valoro mucho. Hablar con el entrenador fue importante, pero no tenía dudas de que íbamos a tener un gran futuro.»

Anécdota personal ('gesto de la cobra'): «Es una historia de cuando éramos pequeños. Siempre jugábamos y había uno muy delgado que se llamaba 'cobra'. Seguimos siendo muy cercanos y es un gesto para mi familia, porque hemos crecido juntos y hemos pasado por mucho.»

Ambición goleadora: «Quiero marcar todos los goles que pueda. Tengo muchas ganas de empezar.»

Rapidez en el fichaje: «He recibido otras ofertas, pero firmé muy rápido con el Valencia. Es un club grande que quiere crecer y ganar. Cuando hablé con el míster, todo estuvo muy claro. No puedo esperar para ver a la afición de Mestalla.»

Relación con Hugo Duro: «He hablado con Hugo Duro; es un gran jugador y un buen chico. Ha hecho un gran año marcando muchos goles. No hay competencia, quiero jugar con él y no contra él. Ojalá pueda aprender de él.»

Significado de la llegada: «Para mí significa algo muy grande. Estoy aquí para disfrutar y ayudar al club. Es importante porque puedo estar centrado en lo que pasa en el campo.»