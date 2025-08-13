La nueva estructura deportiva del Valencia CF está por definir

Desde que el Valencia anunció que Ron Gourlay era su nuevo CEO de Fútbol, un cargo inédito en la entidad, una de las dudas ... que dejó en el aire para el futuro era el encaje que Miguel Ángel Corona iba a tener en la nueva estructura. Más aún cuando el director deportivo se quedó fuera del decisivo cónclave en Singapur donde se decidió el cambio de rumbo en la dirección. La reflexión ayer del escocés no despejó esas dudas, puesto que dejó claro que cuando acabe el mercado de fichajes que es ahora la prioridad no descarta cambios en el organigrama: «Nos tememos que sentar y debemos tener en cuenta que el club cuenta con muy buena academia de jugadores. No es justo hablar de estructura de personal en este momento. Mi director deportivo es mi director deportivo, y ya está. La estructura de un club tiene muchos pilares y la tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo funciona la academia, el margen de mejora y tenemos que ver el enfoque que se da a los jugadores y su cuidado».

Gourlay, ante la atenta mirada de Corona, siguió su argumentario explicando que la estructura que tiene en mente para el Valencia «es algo que requiere de un análisis» y reconoció que «puede que el equipo necesite de algún ajuste». Ahí, incidió en la captación de futbolistas: «Una de las áreas más importantes es la contratación, ya que si eso se hace mal puede generar problemas. Hay que ampliar la red de ojeadores. Tenemos que hacer una visión completa del club y luego veremos el desarrollo, no me veo capaz de dar detalles en este momento porque estamos centrados en el mercado». Vamos, que en cuanto se cierre la ventana de fichajes se centrará en el estudio de esos cambios en la estructura.

Lo que sí que no sufrirá ningún cambio, para sorpresa de nadie, es el sistema de la toma decisiones. Peter Lim ha designado a un nuevo CEO en el club pero la última palabra de todas las operaciones de compra o venta de futbolistas tendrán que llevar el visto bueno de Singapur. O del máximo accionista o del presidente Kiat Lim. Algo a lo que Gourlay le quiso restar importancia: «Llevo más de 25 años en este sector del fútbol y como ocurre en todos los clubes, se presentan propuestas y es la junta la que aprueba los fichajes. Creo en este sistema que tenemos». Siguiendo ese procedimiento, el escocés presentó su «plan» en Singapur: «Era lo que necesitábamos y es lo que hemos hecho con las incorporaciones de un portero, dos centrocampistas, un defensa, un extremo y un delantero centro. Esto se ha debido a las debilidades que vimos en la pasada temporada, como Danjuma por ejemplo que es un jugador muy físico. Hemos contado con el apoyo del presidente y el propietario. Quizá pueda hacerse algún fichaje más en este mercado».

Partidario de una grada de animación «con unas normas»

El dirigente escocés demostró un conocimiento interno del funcionamiento actual del club muy amplio porque no rehusó contestar a una pregunta sobre las negociaciones para recuperar la grada de animación de Mestalla. Algo en lo que, como es lógico, es complicado que tenga todas las claves sobre lo sucedido en los últimos años con la Curva Nord y alguno de sus antiguos dirigentes: «Soy consciente de esa situación. Sé que ha habido una reunión y estoy convencido que se va a encontrar una solución positiva. Tiene que ser una decisión hecha desde el control y que todo el mundo debe entender que hay que existir con unas normas. Los jugadores necesitan la energía de los aficionados».