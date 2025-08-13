Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Ángel Corona, con camisa azul, escucha las reflexiones de Ron Gourlay. josé luis bort

La nueva estructura deportiva del Valencia CF está por definir

Ron Gourlay no disipa las dudas sobre el puesto de Corona en un organigrama donde reconoce que puede que «necesite algún ajuste»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:16

Desde que el Valencia anunció que Ron Gourlay era su nuevo CEO de Fútbol, un cargo inédito en la entidad, una de las dudas ... que dejó en el aire para el futuro era el encaje que Miguel Ángel Corona iba a tener en la nueva estructura. Más aún cuando el director deportivo se quedó fuera del decisivo cónclave en Singapur donde se decidió el cambio de rumbo en la dirección. La reflexión ayer del escocés no despejó esas dudas, puesto que dejó claro que cuando acabe el mercado de fichajes que es ahora la prioridad no descarta cambios en el organigrama: «Nos tememos que sentar y debemos tener en cuenta que el club cuenta con muy buena academia de jugadores. No es justo hablar de estructura de personal en este momento. Mi director deportivo es mi director deportivo, y ya está. La estructura de un club tiene muchos pilares y la tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo funciona la academia, el margen de mejora y tenemos que ver el enfoque que se da a los jugadores y su cuidado».

