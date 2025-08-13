Ron Gourlay: «Europa es el objetivo de esta temporada»

Tardó en llegar, pero la primera comparecencia pública de Ron Gourlay como nuevo CEO de fútbol del Valencia se ha extendido durante una hora y ... cuarenta minutos. Esa ha sido la duración de una exposición larga, donde la traducción también ha dilatado la rueda de prensa, donde la curiosidad es que el escocés ha querido saber, además del medio de cada periodista, la experiencia de los mismos llevando la información del Valencia. En su discurso, Gourlay no ha querido entrar en detalles como el de si Peter Lim tiene pensado vender el club o si va inyectar liquidez para subir el límite salarial. Eso sí, tras varias repreguntas fijó el objetivo deportiva de la temporada en Europa, aunque matizando que habrá que esperar a cómo va la competición para fijarlo todo bien.

Discurso inicial

Es un placer estar aquí y espero estar estar a al altura de los retos que tenemos por delante, estoy rodeado de un muy buen equipo y espero aportar mi experiencia para que el club pueda avanzar. Es el momento en el que recibí la llamada para venir al Valencia no lo dudé es un gran club con gran potencial empecé mi carrera en el United hace muchos años y ahora considero que también he tenido mucha suerte en venir al Valencia.

El futuro que le espera al club es muy brillante y tenemos muchas ganas de trabajar de cara al futuro. Espero aportar al club mi experiencia en el fútbol y en muchos países. Para mi la integridad es muy importante y soy una persona muy responsable. Tenemos que recuperar la energía y usarla en positivo porque solo entre todos podemos devolver a este club de fútbol al lugar donde se merece.

La primera pregunta que me hice es por qué tenía que venir, en primer lugar por el proyecto creo que este proyecto que es de futuro, en segundo por el estadio porque todos los clubes tienen estadios modernos y el tercero es Carlos Corberán. He trabajado con él en el pasado, conozco su pasión en el trabajo, su integridad y es una persona capaz de sacar el máximo de los jugadores hay que dar recursos pero necesitamos a alguien que saque el máximo provecho. Este es un proyecto a largo plazo, iremos trabajando en los hitos y no se puede hacer todo en un primer año.

¿Qué quiere hacer Peter Lim con este club?

Muy buena pregunta, lo que este club quiere es que avance eso se ha visto a través del nuevo presidente lo hemos visto en los fichajes y por los jugadores jóvenes que es el futuro del equipo. No se puede construir un equipo de futuro sin los jóvenes porque no es sostenible. Tengo mucha ambición, tengo una trayectoria de éxito y hay mucho camino por hacer. Si hablo digo la verdad, si lo leen en otro sitio igual no. Todo el mundo tiene que subirse al carro, también los aficionados y ustedes para poder comunicar a los aficionados. Creemos que podemos darle la vuelta a la situación, sabemos que ha sido complicada en los últimos tres años pero ha habido un cambio desde la llegada de Corberán. Se ha dado la vuelta a la situación. Creo en las personas que tengo a mi alrededor en el club y sé las cosas que hay que hacer para llegar al éxito, el año pasado estábamos en modo de supervivencia y ahora las situación es diferente se que las palabras no importa sino las acciones. Sé lo que tengo que hacer, soy responsable y no quiero dar un calendario para cambiar la situación no serán suficientes unos meses sino más tiempo.

Objetivo regresar a la élite del fútbol europeo

Es importante tener ambición en los clubes de fútbol, he tenido la oportunidad de ganar dos ligas de campeones en dos continentes diferentes. Soy una persona realista y la primera pregunta que me hago es ser realistas cuando llegué al club. Analicé la situación con Miguel Ángel Corona y hemos incorporado a seis jugadores y la ventana sigue abierta. Hay que mantener a los jugadores jóvenes en el club para mantener el futuro. No siempre es posible pero desde que he llegado se ha hecho un buen trabajo y al entrenador se le han dado los recursos necesarios. Los jugadores que no quieran estar en el club no estarán pero lo abandonaran en los términos que establezca el club. Siempre le digo a los jugadores que den el cien por cien. Reforzaremos la plantilla para mantener la competitivas estoy aquí para devolver al Valencia al lugar que le pertenece.

Comunicación con Kiat Lim

Estamos en comunicación constante con la presidencia, la junta y la propiedad. La comunicación es buena y hablamos prácticamente a diario. Trabajamos para que entiendan la toma de decisiones y desde la presidencia del club he recibido apoyo y confianza en el trabajo..

Crispación en el entorno y garantías de Peter Lim para que crezca el proyecto

En el fútbol no hay garantías sino que lo que tenemos que hacer es trabajar y activar un plan en el futuro. No estaría bien que hablara de cosas del pasado porque no lo puedo cambiar, creo que podemos darle la vuelta a la situación del club. No creo que nadie en el club no quiera darle la vuelta a la situación. He venido varias veces a Mestalla, conozco que es un estadio difícil para venir y tenemos que intentar trabajar y solo si trabajamos todos juntos podremos darle la vuelta si no es así se repetirá la misma historia. Todos queremos lo mejor para el Valencia Entiendo la preocupación pero hay que juzgar el trabajo cuando se realice.

Salida de Mosquera

Cuando llegué vi la situación de Mosquera, la pregunta es si el club ha hecho lo suficiente con Mosquera. Creo que la decisión de irse la tomaron tanto él como su agente hace mucho tiempo que trasladó la decisión de abandonar el club. Necesitamos jugadores comprometidos para ser un club grande. Estamos viendo compromiso y entusiasmo en los jugadores que acaban de llegar.

Organigrama de funcionamiento del club

Desde que llegué al club me he dedicado todo el tiempo al mercado de fichaje con Miguel Ángel Corona, es pronto para esta pregunta. Nos tememos que sentar y tenemos que tener en cuenta que el club cuenta con muy buena academia de jugadores. No es justo hablar de estructura de personal en este momento. Mi director deportivo es mi director deportivo y ya está. La estructura de un club tiene muchos pilares y la tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo funciona la academia, el margen de mejora y tenemos que ver el enfoque que se da a los jugadores y su cuidado. Es algo que requiere de un análisis de estructura, puede que el equipo necesite de algún ajuste pero no estamos lejos. Una de las áreas más importantes es la contratación ya que si eso se hace mal puede generar problemas. Hay que ampliar la red de ojeadores.

Carlos Corberán

Tenemos a uno de los mejores entrenadores de Europa por su forma de trabajar pero es posible que haya que redefinir alguna de las formas de trabajar del club.

Demora en su llegada y el objetivo del Valencia en la temporada 25-26

Había unas situaciones contractuales que explican la diferencia de tiempo, no hay otro motivo. He leído algunas historias curiosas de temas fiscales pero lo único que quería era llegar lo más pronto posible. Europa es un objetivo de la temporada pero hay que cubrir algunas etapas para llegar a eso. Estamos contentos con el trabajo pero en Inglaterra hay un dicho que uno compra la tela que puede comprar con el presupuesto que tiene. Hay que trabajar y ver hasta dónde podemos llegar.

Acelerón en el mercado

De Singapur me quedé con un compromiso de ambición. Corberán también estuvo y estábamos todos de acuerdo en el proyecto y vimos el compromiso de la propiedad. Trabajamos según un plan, hemos trabajado continuamente en el mercado. Era muy importante garantizar a cuatro jugadores jóvenes que son de futuro, con Tárrega o Javi Guerra los hemos podido mantener y con Mosquera no. Teníamos que ver las fortalezas y debilidades de la plantilla. Estoy cómodo con los resultados. Espero que todo esto llegue a los aficionados. Soy una persona que admite las críticas y sé que en el fútbol nada es perfecto

Cambio de tendencia en los fichajes y de modelo

El plan se presentó a la presidencia y la junta porque era lo que necesitábamos y es lo que hemos hecho con las incorporaciones de un portero, dos centrocampistas, un defensa, un extremo y un delantero centro. Esto se ha debido a las debilidades que vimos en la pasada temporada, como Danjuma por ejemplo que es un jugador muy físico que nos puede ayudar Hemos contado con el apoyo del presidente y el propietario. Quizá pueda hacerse alguna más en la ventana de fichajes.