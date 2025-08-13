Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ron Gourlay: «Europa es el objetivo de esta temporada»

El nuevo CEO del Valencia contesta sus primeras preguntas durante una hora y cuarenta minutos, defiende que el proyecto es a largo plazo y evita contestar sobre si Peter Lim tiene intención de vender el club

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:10

Tardó en llegar, pero la primera comparecencia pública de Ron Gourlay como nuevo CEO de fútbol del Valencia se ha extendido durante una hora y ... cuarenta minutos. Esa ha sido la duración de una exposición larga, donde la traducción también ha dilatado la rueda de prensa, donde la curiosidad es que el escocés ha querido saber, además del medio de cada periodista, la experiencia de los mismos llevando la información del Valencia. En su discurso, Gourlay no ha querido entrar en detalles como el de si Peter Lim tiene pensado vender el club o si va inyectar liquidez para subir el límite salarial. Eso sí, tras varias repreguntas fijó el objetivo deportiva de la temporada en Europa, aunque matizando que habrá que esperar a cómo va la competición para fijarlo todo bien.

