El Valencia, con todos los efectivos para el debut en liga

Pablo Lara Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 11:46 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

El Valencia ya está preparado para comenzar la temporada. A falta de dos días para que Mestalla reciba a los de Corberán en la jornada 1 de LaLiga ante la Real Sociedad, no falta nadie para la cita. Con aún algún retoque por hacer en el mercado y a la espera de que se confirmen las salidas de Fran Pérez y Almeida, además de resolver la situación de Guillamón y Canós, la afición podrá disfrutar de toda la plantilla el próximo sábado.

Esta mañana ha sido un buen despertar para los aficionados valencianistas. En primer lugar, en el entrenamiento de preparación para el debut en liga, se ha podido ver de nuevo a Hugo Duro, según apunta Cope. El delantero madrileño se había ausentado de las últimas sesiones tras arrastrar unas molestias después del Trofeo Taronja ante el Torino, donde fue titular. Con la llegada de Danjuma, surge la duda de si esta pausa del 'nueve' puede provocar que inicie el encuentro desde el banquillo, posición que el Valencia aún busca reforzar y en la que Raba parece indiscutible en la doble punta.

El Valencia, una excepción positiva

Después de muchas temporadas, el Valencia parece estar haciendo bien las cosas en el mercado de fichajes. Corberán cuenta con 9 caras nuevas, entre ellas los 6 fichajes. El Valencia se ha reforzado en todas las posiciones: en portería, Julen, cedido del Athletic Club, partirá como titular, observado de cerca por Rivero, que vuelve de cesión del Albacete; en defensa, Copete tendrá que disputarse el puesto con Diakhaby, ya que Tárrega es indiscutible, y Cömert, que vuelve de cesión del Valladolid, con su futuro sin definir, se postula como cuarto central; la medular es una de las zonas más reforzadas, con Ugrinic y Santamaría como los dos fichajes en la sala de máquinas; y la delantera ha sido reforzada con dos conocidos en LaLiga: Raba, del Leganés, y Danjuma, del Villarreal, ambos libres. A estos nombres también hay que sumarle la vuelta de cesión de Alberto Marí, del Zaragoza, que sigue recuperándose de su lesión durante la pretemporada.

La excepción del Valencia no es solo que haya gastado dinero en reforzar la plantilla, algo a lo que no acostumbraba. A esto se suma el hecho de que todos estén disponibles para el debut ante la Real Sociedad, ya que los 25 jugadores de plantilla en estos momentos se encuentran inscritos en la web de LaLiga. Algo que debería ser normal —contar con todos los futbolistas disponibles para la primera jornada— se convierte en una anomalía durante este mercado. El Valencia es uno de los únicos equipos que tiene a todas sus incorporaciones inscritas, al igual que Alavés, Espanyol, Athletic, Celta, Osasuna y Villarreal.

Con todos disponibles, el Valencia no parará de buscar refuerzos, que no pueden llegar si no se realizan ventas, porque no hay cupos disponibles para inscribir. «Si encontramos una buena oportunidad, ficharemos. Si no viniera ningún jugador más, creo que tenemos una plantilla competitiva para la temporada», confirmó Gourlay en rueda de prensa sobre la situación del club en el mercado. Los nombres más cercanos a salir son Fran Pérez, al Rayo Vallecano, y se le busca salida a Dimitrievski, Canós y Guillamón. Las incógnitas se centran en Cömert, que continuará si el Valencia no encuentra un central más consistente para Corberán, y Almeida, que estaba muy cerca del Trabzonspor, pero en los últimos días se ha enfriado la negociación, lo que ha provocado que vuelva a entrenar con el grupo.