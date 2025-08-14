Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes
Emiliano Buendía en un partido con el Aston Villa. ASTON VILLA

El Valencia continúa activo en el mercado

Pese a que Gourlay no dijera que no había urgencias en fichar, el Valencia sigue enfocado en altas, y sobre todo bajas

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:15

El mercado de fichajes del Valencia está convenciendo e ilusionando a la afición. Agirrezabala, Copete, Raba, Santamaría, Ugrinic y Danjuma son las nuevas incorporaciones de ... cara a la próxima temporada. «Quizá pueda haber alguna oportunidad en el mercado, pero no se va a conseguir todo en una única ventana de fichajes. Si encontramos una buena oportunidad, ficharemos. Si no viniera ningún jugador más, creo que tenemos una plantilla competitiva para la temporada. En lo que resta de mercado veremos si podemos incorporar a uno o dos jugadores», comentaba Gourlay en la rueda de prensa celebrada ayer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  2. 2 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia continúa activo en el mercado

El Valencia continúa activo en el mercado