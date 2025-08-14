El Valencia continúa activo en el mercado

El mercado de fichajes del Valencia está convenciendo e ilusionando a la afición. Agirrezabala, Copete, Raba, Santamaría, Ugrinic y Danjuma son las nuevas incorporaciones de ... cara a la próxima temporada. «Quizá pueda haber alguna oportunidad en el mercado, pero no se va a conseguir todo en una única ventana de fichajes. Si encontramos una buena oportunidad, ficharemos. Si no viniera ningún jugador más, creo que tenemos una plantilla competitiva para la temporada. En lo que resta de mercado veremos si podemos incorporar a uno o dos jugadores», comentaba Gourlay en la rueda de prensa celebrada ayer.

Desde el club se transmite tranquilidad y que no existe urgencia en fichar, pero la realidad es que, si se oficializan las salidas de Fran Pérez, Almeida, Canós, Guillamón, Dimitrievski o Cömert, el Valencia tendrá que reforzarse. En previsión de que alguna de estas operaciones se realice en los próximos días —sobre todo la de Fran Pérez, que está muy cerca de recalar en el Rayo Vallecano— en las oficinas de Mestalla siguen sonando nuevos nombres. En el ataque, el club se ha interesado específicamente por Emiliano Buendía. El atacante argentino del Aston Villa era una de las opciones para Corberán, pero no vestirá de blanquinegro porque Emery ha rechazado su salida, ya que cuenta con él, según ha comentado Héctor Gómez.

En cuanto a los rumores de salida, uno de los más activos en los últimos días es Dimitrievski. El portero internacional con Macedonia del Norte está despertando interés de varios clubes europeos, entre ellos Lille, Genoa, Fenerbahce y tres equipos españoles: Levante, Elche y Celta. La mala sintonía con Corberán durante la temporada pasada apunta a una posible salida que satisfaga a ambas partes. Aunque aún no se ha recibido ninguna oferta formal, su situación en el mercado es una de las más seguidas de cara a la recta final.