El culebrón Iván Azón llega a su fin El delantero del Como 1907, que quería recalar en Mestalla, jugará en el Ipswich por las pretensiones de los italianos

Pablo Lara Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 12:27 | Actualizado 12:42h.

Iván Azón ya tiene nuevo equipo, y no es el Valencia. El delantero español del Como 1907, que ha sido uno de los grandes nombres que sonaron en el mercado valencianista, jugará en la Championship con la camiseta del Ipswich Town, recién descendido. El Valencia, que era la preferencia del exfutbolista del Zaragoza, no accedió a aceptar las pretensiones económicas ofrecidas por el equipo italiano, según informa Marca. El futbolista no contaba para Cesc Fàbregas, pese a ser una de las grandes figuras de la pretemporada, en la que anotó cuatro goles. Azón no será jugador del Valencia como él deseaba.

Las negociaciones entre el Valencia y el Como 1907 han sido complicadas. Los italianos, que ficharon al atacante la temporada pasada a cambio de dos millones —y que no ha debutado por problemas físicos—, querían recuperar lo invertido por el extremo, lo que desde Mestalla no convencía, ya que preferían una cesión con opción de compra. Finalmente, tras no llegar a un acuerdo entre clubes, prolongado por la insistencia del atacante en jugar en el Valencia, Azón viajará hoy a Inglaterra para defender la camiseta del Ipswich Town, que sí ha decidido apostar por él y cumplir con lo que exigía el Como 1907. El dinero vuelve a imponerse a los deseos personales.

Las alternativas en la delantera

El fichaje fallido de Azón abre de nuevo el abanico de nombres para recalar en la delantera valencianista. Como ya comentó Gourlay ayer en rueda de prensa: «Si encontramos una buena oportunidad, ficharemos». El problema es que esa posibilidad, por ahora, no ha llegado, porque no paran de salir nombres vinculados a la delantera de Mestalla sin concretarse ninguno. Entre los más sonados están Sadiq, que ya conoce la casa y gusta a Corberán, aunque parece complicada su salida de la Real Sociedad; Larin, por quien el club ya preguntó al encontrarse en la rampa de salida del Mallorca, del que no se sabe nada al respecto; y otros nombres vinculados como El Ghazi o Emiliano Buendía. Muchos nombres, poco tiempo.