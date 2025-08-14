Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Iván Azón en su presentación como fichaje del Como 1907. COMO 1907

El culebrón Iván Azón llega a su fin

El delantero del Como 1907, que quería recalar en Mestalla, jugará en el Ipswich por las pretensiones de los italianos

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:27

Iván Azón ya tiene nuevo equipo, y no es el Valencia. El delantero español del Como 1907, que ha sido uno de los grandes nombres que sonaron en el mercado valencianista, jugará en la Championship con la camiseta del Ipswich Town, recién descendido. El Valencia, que era la preferencia del exfutbolista del Zaragoza, no accedió a aceptar las pretensiones económicas ofrecidas por el equipo italiano, según informa Marca. El futbolista no contaba para Cesc Fàbregas, pese a ser una de las grandes figuras de la pretemporada, en la que anotó cuatro goles. Azón no será jugador del Valencia como él deseaba.

Las negociaciones entre el Valencia y el Como 1907 han sido complicadas. Los italianos, que ficharon al atacante la temporada pasada a cambio de dos millones —y que no ha debutado por problemas físicos—, querían recuperar lo invertido por el extremo, lo que desde Mestalla no convencía, ya que preferían una cesión con opción de compra. Finalmente, tras no llegar a un acuerdo entre clubes, prolongado por la insistencia del atacante en jugar en el Valencia, Azón viajará hoy a Inglaterra para defender la camiseta del Ipswich Town, que sí ha decidido apostar por él y cumplir con lo que exigía el Como 1907. El dinero vuelve a imponerse a los deseos personales.

Las alternativas en la delantera

El fichaje fallido de Azón abre de nuevo el abanico de nombres para recalar en la delantera valencianista. Como ya comentó Gourlay ayer en rueda de prensa: «Si encontramos una buena oportunidad, ficharemos». El problema es que esa posibilidad, por ahora, no ha llegado, porque no paran de salir nombres vinculados a la delantera de Mestalla sin concretarse ninguno. Entre los más sonados están Sadiq, que ya conoce la casa y gusta a Corberán, aunque parece complicada su salida de la Real Sociedad; Larin, por quien el club ya preguntó al encontrarse en la rampa de salida del Mallorca, del que no se sabe nada al respecto; y otros nombres vinculados como El Ghazi o Emiliano Buendía. Muchos nombres, poco tiempo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  9. 9 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El culebrón Iván Azón llega a su fin

El culebrón Iván Azón llega a su fin