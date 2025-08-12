Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tárrega vistiendo la Senyera en el anuncio de su renovación. VCF

Tárrega: «Renovar y ser capitán del Valencia es un sueño cumplido»

El central del Valencia ha hablado tras su renovación hasta 2030, con la ilusión de seguir cumpliendo su sueño en Mestalla

Pablo Lara

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 13:05

Una de las mayores alegrías en el mercado de fichajes del Valencia es la renovación de César Tárrega hasta 2030. El central de 23 ... años, que siempre se ha mostrado optimista con seguir muchos años en el Valencia, firmó su nuevo contrato después de rechazar la primera intentona del Valencia. El del Aldaia es un fijo para Corberán, ya se vio la temporada pasada, en la que solo se perdió cuatro encuentros en liga y solo uno de los que disputó no completó los 90 minutos. Además, este verano también participo en el Europeo sub-21 donde anotó un gol y fue titular.

