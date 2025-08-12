Tárrega: «Renovar y ser capitán del Valencia es un sueño cumplido»

Una de las mayores alegrías en el mercado de fichajes del Valencia es la renovación de César Tárrega hasta 2030. El central de 23 ... años, que siempre se ha mostrado optimista con seguir muchos años en el Valencia, firmó su nuevo contrato después de rechazar la primera intentona del Valencia. El del Aldaia es un fijo para Corberán, ya se vio la temporada pasada, en la que solo se perdió cuatro encuentros en liga y solo uno de los que disputó no completó los 90 minutos. Además, este verano también participo en el Europeo sub-21 donde anotó un gol y fue titular.

En una entrevista a los medios del club, el defensa muestra su felicidad por renovar con el Valencia: «Muy contento y agradecido, es muy importante seguir vinculado a este club por lo que significa para mí». El futbolista confiesa que este paso es parte de lo que deseaba de pequeño: «Es un sueño formar parte de la primera plantilla del Valencia y seguir vinculado a este club por más años. Es un placer cada vez que puedo vestir la camiseta del Valencia. Ojalá sean muchos más por lo que significa para mí y para mi familia. Siempre lo he vivido como un sueño y es un placer y una suerte estar aquí».

«El equipo ha demostrado estar a un alto nivel, sobre todo en la última recta de la temporada pasada. Eso es producto de todo el trabajo duro que se hizo en el tramo final y estoy muy agradecido por los minutos y por la renovación», comenta el zaguero sobre cómo vivió el curso pasado. Además, agradece la confianza mostrada por Corberán: «He tenido la suerte de contar con muchos minutos. Tanto el míster como el cuerpo técnico me han dado desde el primer día muchísima confianza. Estoy muy agradecido a ellos, siento que he crecido un montón como futbolista y como persona. Ha sido un año muy positivo para mí, estoy agradecido por el momento en el que estoy y por las personas que me rodean».

Junto a la renovación, Tárrega será uno de los encargados de portar el brazalete de capitán durante la próxima temporada, sobre ello se refiere: «La verdad es que es todo un orgullo y un honor llevar el brazalete del Valencia CF. No imaginaba cuando era pequeño que podría llegar a este momento, y la verdad es que es un sueño cumplido. Espero poder estar a la altura de llevar el brazalete». Como insignia del club y de la plantilla, el renovado hasta 2030 lanza un mensaje de agradecimiento y apoyo a la afición: «Darle las gracias por todos estos años en los que me han arropado. Sentimos todo su apoyo y su cariño en Mestalla y fuera de casa, y esta temporada vamos a luchar por darles muchas alegrías. Ojalá estén a nuestro lado siempre», concluye.