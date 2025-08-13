El Valencia anunció la contratación de Carlos Corberán como entrenador en plena Navidad, en la madrugada del 25 de diciembre, y la de Ron Gourlay ... como nuevo CEO de fútbol el 29 de mayo. Entre las dos fechas, poco más de cinco meses y muchos vasos comunicantes. Tan estrecha es su relación personal que el escocés no dudó en poner al técnico de Cheste como una de las razones para fichar por el Valencia, a la misma altura del proyecto del club y del nuevo Mestalla. Algo que, bien razonado, es una declaración de intenciones: «La primera pregunta que me hice es por qué tenía que venir. En primer lugar por el proyecto de futuro de futuro, en segundo por el nuevo Mestalla porque todos los clubes tienen estadios modernos y en tercero es Carlos Corberán». Tremendo. El CEO destacó del entrenador «su pasión en el trabajo y su integridad», como rasgos personales, y como profesional «que es una persona capaz de sacar el máximo de los jugadores. Hay que dar recursos pero necesitamos a alguien que saque el máximo provecho».

Un análisis que quiso terminar con una afirmación a lo grande: «Tenemos a uno de los mejores entrenadores de Europa por su forma de trabajar». Para acto seguido reconocer que «es posible que haya que redefinir alguna de las formas de trabajar del club». Todo ello, ante la atenta mirada de Javier Solís, el director general del Valencia, y Miguel Ángel Corona, el director deportivo hasta nueva orden.

«Conocí a Peter Lim hace veinte años cuando estaba en el Manchester United pero durante este tiempo no había tenido mucho tiempo», confesó Gourlay. «Al presidente Kiat Lim lo conocí hace unos meses», apostilló. Es decir, que lo conoció en esa horquilla temporal donde entra el fichaje de Corberán por el Valencia. Será el tiempo el que despeje algunas dudas, no en su acepción de algo malo sino de lo que no se sabe, sobre una casualidad que tiene todos los visos de causalidad. ¿Qué fue antes, Carlos Corberán o Ron Gourlay? Esa es la gran pregunta. Lo que queda claro es que el técnico de Cheste es mucho más que un entrenador para el CEO de Fútbol del proyecto de Peter Lim. «De Singapur me quedé con un compromiso de ambición. Corberán también estuvo y estábamos todos de acuerdo en el proyecto y vimos el compromiso de la propiedad», destacó el escocés. Será el medio plazo el que coloque el destino final de Corberán en la ecuación, pero la música que lleva la partitura es de ser un candidato a subir algún escalón que se acerque a la figura en el fútbol inglés de los entrenadores que también tienen funciones en la parte deportiva del club. «Trabajamos según un plan», destacó Gourlay antes de dejar claro que, pese a no haber podido retener a Mosquera, está contento con la realidad actual del mercado: «Teníamos que ver las fortalezas y debilidades de la plantilla. Estoy cómodo con los resultados. Espero que todo esto llegue a los aficionados».