Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán, en Singapur. vcf

¿Qué fue antes, Carlos Corberán o Ron Gourlay?

El escocés admite en su primera rueda de prensa que la presencia del técnico de Cheste fue una de las tres razones, a la altura del nuevo Mestalla, para aceptar el cargo y que es «uno de los mejores entrenadores de Europa»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:12

El Valencia anunció la contratación de Carlos Corberán como entrenador en plena Navidad, en la madrugada del 25 de diciembre, y la de Ron Gourlay ... como nuevo CEO de fútbol el 29 de mayo. Entre las dos fechas, poco más de cinco meses y muchos vasos comunicantes. Tan estrecha es su relación personal que el escocés no dudó en poner al técnico de Cheste como una de las razones para fichar por el Valencia, a la misma altura del proyecto del club y del nuevo Mestalla. Algo que, bien razonado, es una declaración de intenciones: «La primera pregunta que me hice es por qué tenía que venir. En primer lugar por el proyecto de futuro de futuro, en segundo por el nuevo Mestalla porque todos los clubes tienen estadios modernos y en tercero es Carlos Corberán». Tremendo. El CEO destacó del entrenador «su pasión en el trabajo y su integridad», como rasgos personales, y como profesional «que es una persona capaz de sacar el máximo de los jugadores. Hay que dar recursos pero necesitamos a alguien que saque el máximo provecho».

