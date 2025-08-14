La Curva Nord volverá a Mestalla La grada de animación del Valencia anuncia que regresará al estadio el próximo sábado en el partido ante la Real Sociedad

Pablo Lara Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

La Curva Nord ya tiene fecha de regreso a Mestalla. Tras su expulsión en 2019 bajo el mandato de Anil Murthy, el próximo sábado volverá a animar al Valencia, lo que implica que la Grada Joven, creada por el club para mantener la animación durante su ausencia, queda disuelta esta temporada.

Históricamente una de las gradas más activas del estadio, la Curva Nord, estuvo ausente durante varios años. Tras la expulsión, algunos miembros fundaron la 'Curva de Mestalla 1909', integrándose parcialmente en la Grada Joven y reivindicando la readmisión de los antiguos integrantes 'vetados'. Durante este tiempo, el grupo se ha mantenido alejado de la política y la violencia, centrado únicamente en animar al equipo, aunque algunos incidentes aislados, como el relacionado con Vinicius Jr., generaron cierta polémica.

Al final de la pasada campaña, el grupo anunció que dejaba temporalmente la animación, a la espera de un acuerdo con el club. Ahora, a pocos días del debut liguero, los aficionados han pedido su regreso bajo el lema «Que vuelva la Curva Nord», comprometiéndose a mantener un ambiente respetuoso y apasionado. Finalmente, con la aprobación del club, el grupo de animación ha expresado mediante un comunicado en sus redes sociales su felicidad y su principal objetivo: «devolver a Mestalla la animación que merece».

La Curva Nord ha sido un tema de debate dentro de la afición valencianista, con muchos a favor y otros en contra, pero lo que está claro es que, si animan con respeto y ayudan al equipo a conseguir sus objetivos, será un éxito. Sobre el regreso a Mestalla ha hablado Tomás Ribera en La Grada, principal voz de la CN10: «Más que cambiar, vamos a retomar lo que hacíamos antes: cuando el Valencia ataque hacia donde está La Curva, que el campo se incline hacia allí. Tengo muchas ganas».

Además, ha querido resaltar el apoyo que han recibido por parte de ciertas áreas del club, incluidos algunos futbolistas de la primera plantilla del Valencia: «Son muchos los jugadores que han hecho fuerza para que vuelva La Curva: Gayà, Jesús Vázquez, Javi Guerra, Luis Rioja... También Corberán, algunos directivos del club por su predisposición, la prensa y la afición».

«No entramos muchos. Seremos unos 40 aproximadamente. Lo importante no es la cantidad, sino saber cómo y cuándo meter una canción, animar, dar discursos a la afición...», concluye Ribera sobre cómo será la vuelta de la histórica Curva Nord en el primer encuentro de LaLiga frente a la Real Sociedad, el sábado a las 21:30 horas.