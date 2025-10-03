Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
El Levante UD celebra el tanto anotado ante el Getafe CF. Europa Press

Real Oviedo - Levante UD: cuándo juegan y dónde ver en directo por televisión el partido de la jornada 8 de La Liga

Los carbayones reciben al conjunto granota con la moral subida tras ganar en Mestalla

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:00

El Levante UD comienza a carburar. A pesar de conseguir únicamente un punto de seis posibles en las dos últimas jornadas, la plantilla de Julián Calero muestra una imagen cada vez más positiva sobre el verde. El pasado sábado en el Coliseum, el conjunto granota cuajó un gran partido en el que se adelantó gracias a un nuevo tanto de Iván Romero.

El Getafe consiguió igualar la contienda en la segunda jugada de un balón parado que Juan Iglesias embocó en la portería de Matthew Ryan. Ahora, el Levante UD tiene una gran oportunidad de asentar este buen juego con una victoria ante el Real Oviedo.

Los carbayones afrontan el choque con la moral por las nubes tras conseguir su primera victoria a domicilio en Mestalla con un Aarón Escandell estelar y dos minutos mágicos en los que Ilic y Rondón le dieron la vuelta al marcador.

Los dos clubes recién ascendidos están separados por un punto en la clasificación, situados en la 14ª y 15ª plaza con los asturianos por delante. Aquel que consiga los tres puntos del Carlos Tartiere podrá mirar la zona roja de la clasificación con un poco más de tranquilidad.

Veljko Paunovic no podrá contar con Lemos, lesionado desde el comienzo de curso, y tampoco podrá hacerlo con Carmo y Nacho Vidal también en la enfermería. Además, Luka Ilic se perderá la cita tras ver la doble amarilla contra el Valencia. Por su parte, Calero pierde a Diego Pampín por lesión muscular que se une a las bajas de Alan Matturo y Martin Krug.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD visita al Real Oviedo este sábado 4 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 8 de La Liga EASPORTS. El partido se disputará a las 14:00 horas en el Estadio Carlos Tartiere. El partido se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+ La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la Jornada 8

- CA Osasuna - Getafe CF. (Viernes 3. 21:00h).

- Girona FC - Valencia CF. (Sábado 4. 16:15h).

- Athletic Club - RCD Mallorca. (Sábado 4. 18:30h).

- Real Madrid - Villarreal CF. (Sábado 4. 21:00h).

- Deportivo Alavés - Elche CF. (Domingo 5. 14:00h).

- Sevilla FC - FC Barcelona. (Domingo 5. 16:15h).

- RCD Espanyol - Real Betis. (Domingo 5. 18:30h).

- Real Sociedad - Rayo Vallecano. (Domingo 5. 18:30h).

- RC Celta - Atlético de Madrid. (Domingo 5. 21:00h).

