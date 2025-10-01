Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Levante saca beneficio de la expulsión del partido en Mestalla

El goleador Ilic fue expulsado en la jornada de anoche contra el Valencia y no podrá estar disponible para el siguiente partido del Real Oviedo, que precisamente los enfrentará al equipo de Julián Calero

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:54

El partido que clausuraba de forma oficial la séptima jornada de LaLiga EA Sports se disputaba anoche entre el Valencia y Oviedo. El desenlace se saldó con una remontada a favor de los visitantes. Dicho compromiso obligaba a estar muy pendientes de lo acontecido, al menos a ojos del levantinismo. Porque el próximo fin de semana, el Levante UD jugará en el Carlos Tartiere. Por ello, el análisis del rival era necesario y además llegará con ese plus de confianza tras obtener los tres puntos.

Los minutos resolutivos del encuentro trajeron una nota de beneficio para los granotas, consecuencia de la expulsión que señalizaron al cuadro carbayón. El atacante Ilic, que estrenó la cuenta goleadora de los de Paunovic, causará baja contra el Levante. Tras salir del banquillo durante la segunda parte y establecer el provisional gol del empate, dos amonestaciones le enviaron camino de vestuarios antes de lo previsto. Un exceso de revoluciones que le penalizó individualmente.

El serbio de 26 años de esta forma no podrá seguir ayudando a su equipo desde el verde ante el vigente campeón de LaLiga Hypermotion. Un duelo entre dos de los recién ascendidos (sábado, 14:00 horas), que pretende mostrar unas fuerzas muy equiparadas, pero donde el Oviedo llegará con tres días menos de descanso y con las piernas algo más pesadas, después de que el organismo de la competición no accediera al aplazamiento de este partido contra el Levante a la jornada dominical.

