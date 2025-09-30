Los centrales del Levante no encuentran la estabilidad

Hace apenas unos pocos meses el Levante UD que certificó su regreso a Primera División destacó por un amplio repertorio de recursos ofensivos, pero ... a su vez también fue capaz de reafirmar unos consolidados mimbres en la zaga. Elgezabal, como un auténtico mariscal, y Dela terminaron por afianzarse en la titularidad y hacían presagiar que pudiera tener recorrido tras el verano. Pese a ello, la realidad ahora es bien distinta y Julián Calero intenta encajar las piezas de un puzle que todavía resulta imperfecto.

Durante las siete jornadas disputadas, la alternancia de nombres ha sido manifiesta. Elgezabal, Dela, Matías Moreno y Cabello, bien en defensa impar o con el clásico 4-4-2, han ido rotando. Una rotación forzosa, que tiene distintas causas o detonantes. El primero de ellos, la falta de fiabilidad o de acierto defensivo. Entre los citados, ninguno se ha erigido por encima de otro. Algunos sí han protagonizado actuaciones individuales notables en partidos señalados, pero igual de cierto es que estas se han sucedido con otras en que estuvieron alejados de su nivel óptimo o con errores que les hicieron quedar señalados. Sobre todo, ha faltado la regularidad y constancia que se necesita en un puesto así.

También estas variaciones en el once titular han venido marcadas por los planteamientos o jerarquía que el propio Calero tiene de base. De entre todos, Elgezabal está -o estaba- llamado a ser el líder, además como uno de los capitanes. Había disputado las seis primeras jornadas. Pero en Getafe fue relegado al banquillo de suplentes. En la otra punta de la balanza se sitúa Cabello. Antes del parón de selecciones siempre fue de la partida inicial, incluso ha estado en la prelista de la selección española sub-21. Pero tras este descanso liguero y con el posterior cambio de dibujo táctico, no ha vuelto a aparecer. Y aún falta por conocer las prestaciones que puede ofrecer Matturro, el único jugador de la plantilla sin debutar esta temporada. Quizás sea el ansiado comodín que se anda buscando.

Mientras, caso opuesto se presencia con los laterales. Los flancos de Orriols sí parecen tener unos dueños firmemente consolidados, ambos incorporados en el mercado de fichajes, como son Toljan y Manu Sánchez. El germano, procedente del Sassuolo, está siendo una de las revelaciones del plantel granota, anotó el primer gol del curso y a su cuenta se suman dos asistencias. Por su parte, el jugador cedido por el Celta de Vigo, a pesar de ser el primer apercibido de sanción, viene demostrando sus galones con actuaciones de jerarquía, como las que mostró en el marcaje a Lamine Yamal.

Y es que el propio secretario técnico del Levante ya advertía días atrás de esa necesidad de mejora atrás que se precisa. En la previa del encuentro contra el Getafe, Héctor Rodas valoró lo siguiente: «En esa parcela estamos sufriendo bastante y por tanto hay que mejorar. Hay piezas nuevas que se están adaptando, otros vienen de lesión y confío que poco a poco tengamos esa mejor versión».