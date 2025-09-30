Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Álvarez y Unai Vencedor, ante el Getafe. EP

El Levante sería quinto con los resultados de las primeras partes

El equipo granota tiene dos caras opuestas, ya que baja el nivel y pierde puntos en las segundas mitades, tramo en el que son el tercer peor club de dicha particular clasificación

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:03

Si uno ha estado viendo todos los partidos del Levante en este inicio de temporada, se habrá dado cuenta de una cosa: el equipo ... suele salir como un tiro en los primeros minutos de reloj, y tiene facilidad para ver portería rival en los instantes iniciales, como ya le ocurrió ante el Barça o el Betis, por ejemplo. También ha sido capaz de hacerlo fuera de casa, adelantándose en el electrónico ante Girona y Getafe. No obstante, estos resultados temporalmente positivos no están llegando a la línea de meta, y el equipo entrenado por Julián Calero se ha dejado puntos sobre la mesa por el bajón de rendimiento que está dando en las segundas partes. Y esto lo corrobora la estadística avanzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante sería quinto con los resultados de las primeras partes

El Levante sería quinto con los resultados de las primeras partes