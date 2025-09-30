El Levante sería quinto con los resultados de las primeras partes

Si uno ha estado viendo todos los partidos del Levante en este inicio de temporada, se habrá dado cuenta de una cosa: el equipo ... suele salir como un tiro en los primeros minutos de reloj, y tiene facilidad para ver portería rival en los instantes iniciales, como ya le ocurrió ante el Barça o el Betis, por ejemplo. También ha sido capaz de hacerlo fuera de casa, adelantándose en el electrónico ante Girona y Getafe. No obstante, estos resultados temporalmente positivos no están llegando a la línea de meta, y el equipo entrenado por Julián Calero se ha dejado puntos sobre la mesa por el bajón de rendimiento que está dando en las segundas partes. Y esto lo corrobora la estadística avanzada.

Si cogiéramos únicamente los marcadores de los partidos de las siete jornadas de Liga disputadas hasta el momento, y formáramos una hipotética clasificación con dichos resultados, el Levante sería un equipo de Europa, ya que ocuparía la quinta posición de esta teórica tabla, por detrás de Real Madrid, Betis, Osasuna y Barcelona. El conjunto granota se ha ido ganando al entretiempo en cuatro —Barça, Betis, Girona y Getafe— de los siete partidos que ha disputado, por lo que sumaría doce puntos, que junto con otro que se llevaría por un empate —el del Elche—, tendría un total de trece tantos en este particular casillero. Únicamente se ha marchado al descanso perdiendo en dos encuentros: Alavés y Real Madrid, y ambos los terminó claudicando igualmente. Seis goles a favor y cuatro en contra es el balance granota en las primeras partes, un contraste totalmente opuesto al que se observa en las segundas mitades.

Y es que tras el paso por los vestuarios, el Levante se transforma y muestra otra cara, más negativa. La gasolina se termina y las piernas ya no funcionan de igual manera, y el cansacio psicológico y la presión de aguantar el resultado a favor hacen mella. En las segundas partes, el Levante únicamente ha ganado un partido, el que ya tenía prácticamente en el saco ante el Girona, y por que el rival se quedó con dos hombres menos. A esos tres puntos en segunda parte se le sumaría un punto porque en Vitoria ante el Alavés igualó la segunda mitad con un gol para cada equipo, aunque el resultado final entonces fue de derrota al haber ido perdiendo anteriormente. En el resto de partidos, el Levante ha encajado más goles que ha marcado y ha perdido las cinco segundas partes disputadas ante Elche, Betis, Getafe, Real Madrid y Barça.

El balance goleador es de cinco goles a favor y de diez encajados en los segundos tiempos, unas cifras que incluso están infladas por la utópica situación que tocó vivir en Montilivi, en la que los de Calero anotaron tres tantos haciendo valer la superioridad numérica. El Levante, con estos números, estaría en descenso si solamente contáramos las segundas partes, siendo el tercer peor equipo de Primera en este sentido con cuatro puntos. Únicamente estarían peor que los granotas el Oviedo —con un partido menos, el pendiente con el Valencia— y el Girona, que también tienen cuatro puntos sumados tras el descanso, pero sus balances goleadores son incluso peores. De hecho, los carbayones, próximo rival de los granotas en el Tartiere, no han marcado hasta la fecha ningún gol en una segunda parte. Preocupante.