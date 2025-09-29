Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Va a llover con mucha fuerza en algún punto del golfo de Valencia, pero no sabemos dónde»
Julián Calero, con el Levante. LUD

Calero encuentra su centro del campo ideal con Vencedor y Arriaga

El técnico, que ya lleva 50 partidos oficiales en el banquillo granota, impulsa a la pareja de centrocampistas tras sus buenos minutos ante el Getafe

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:25

Julián Calero parece tener claro ya cuál será su centro del campo ideal en el Levante, siempre y cuando tenga toda la plantilla disponible, como ... es el caso actualmente. Y es que ante el Getafe, el técnico granota apostó por un doble pivote formado por el vasco Unai Vencedor y el hondureño Kervin Arriaga, este último disfrutando de su primera titularidad. El buen hacer de ambos sirvió para sacar la conclusión de que la pareja que forman en la medular es la que seguramente se siga viendo con el paso de las jornadas en los onces azulgranas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  6. 6 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  7. 7 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  8. 8 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  9. 9 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Calero encuentra su centro del campo ideal con Vencedor y Arriaga

Calero encuentra su centro del campo ideal con Vencedor y Arriaga