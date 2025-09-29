Calero encuentra su centro del campo ideal con Vencedor y Arriaga

Julián Calero parece tener claro ya cuál será su centro del campo ideal en el Levante, siempre y cuando tenga toda la plantilla disponible, como ... es el caso actualmente. Y es que ante el Getafe, el técnico granota apostó por un doble pivote formado por el vasco Unai Vencedor y el hondureño Kervin Arriaga, este último disfrutando de su primera titularidad. El buen hacer de ambos sirvió para sacar la conclusión de que la pareja que forman en la medular es la que seguramente se siga viendo con el paso de las jornadas en los onces azulgranas.

Esto, de forma indirecta, afecta a los minutos que puedan disputar jugadores como Pablo Martínez u Oriol Rey, en teoría la competencia directa de ambos. Por otro lado, Jon Ander Olasagasti puede actuar como centrocampista también, pero Calero lo está ubicando escorado en banda izquierda compitiendo por el puesto con Roger Brugué. Esta posibilidad de tener hasta cinco perfiles diferentes para las dos posiciones del centro del campo es una ventaja táctica que tiene el entrenador del Levante, que precisamente alcanzó el pasado sábado ante el Getafe la cifra de 50 encuentros oficiales al frente del banquillo granota.

Calero lleva ya por tanto un recorrido en el club levantinista cargado de ilusión, trabajo y esfuerzo que le ha permitido devolver al equipo a Primera División y cumplir su sueño de dirigir en la máxima categoría del fútbol español. Por poner en contexto, el 8 de junio de 2024 se oficializaba la incorporación de Julián Calero como entrenador del Levante. El técnico granota aterrizó en el club de Orriols con un mensaje directo que buscaba devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas: «Todo va a salir bien». Durante la temporada en Segunda, equipo y afición fueron uno y su comunión fue clave para luchar por un único objetivo, regresar a Primera. Unos meses más tarde, el 25 de mayo de 2025, Julián Calero cumplió su promesa con el ascenso a la máxima categoría de manera directa en Burgos y, además, una semana después, el equipo se proclamó campeón de la categoría de plata.

El encuentro disputado el pasado sábado en el Coliseum frente al Getafe fue especial para el técnico granota al alcanzar la cifra de 50 partidos oficiales al frente del Levante. Este medio centenar de encuentros se reparten en 49 compromisos de la competición liguera y uno de la Copa del Rey, con un balance de 23 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Más allá de las cifras, el mayor éxito del preparador madrileño ha sido el de devolver la ilusión al levantinismo viendo a su equipo competir en la élite y peleando juntos por consolidarse en la máxima categoría.