La alerta amarilla llega pronto al Levante para Manu Sánchez

Eric Martín Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:33

Siete jornadas disputadas y poco a poco los equipos y sobre todo los nuevos jugadores se van aclimatando a lo que es la Primera División. ... Uno de esos jugadores que ha tenido mejor irrupción en el Levante UD es Manu Sánchez. El lateral cedido por el Celta de Vigo se ha adueñado del carril zurdo prácticamente desde su llegada y, además, se está mostrando como uno de las incorporaciones más fiables en línea defensiva. No obstante, igual que con sus actuaciones está convenciendo a Julián Calero, también está pecando de un exceso de precipitación, que le han hecho pasar a ser el primer jugador de la competición en estar apercibido de sanción.

En El Coliseum, Manu Sánchez vio la tarjeta amarilla por parte de Busquets Ferrer en la primera mitad del encuentro. Suponía la cuarta en lo que se lleva de temporada, el único hasta el momento con esos registros estadísticos. En apenas seis jornadas con la zamarra azulgrana, ya que en la cita contra el Real Madrid gozó de descanso y Pampín concluyó los 90 minutos, el defensa madrileño está a un paso de perderse uno de los próximos compromisos si vuelve a ser castigado con una cartulina. Noticias relacionadas Poco fútbol, pero un punto más El 1x1 del Getafe-Levante: Kervin Arriaga impone su fuerza Aunque ya se ha superado el primer tramo crítico del calendario y tras la siguiente jornada se volverá a contar con otro parón por compromisos internacionales, la alerta amarilla ha llegado pronto al Levante, que deberá saber de gestionar cómo la futura y previsible baja de Manu Sánchez para un partido condicione lo menos posible a los esquemas del colectivo.

