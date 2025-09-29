Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manu Sánchez, durante un partido del Levante. ADOLFO BENETÓ

La alerta amarilla llega pronto al Levante para Manu Sánchez

El lateral izquierdo es el jugador más amonestado de toda la LaLiga y se convierte en el primer apercibido de sanción durante la temporada

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:33

Siete jornadas disputadas y poco a poco los equipos y sobre todo los nuevos jugadores se van aclimatando a lo que es la Primera División. ... Uno de esos jugadores que ha tenido mejor irrupción en el Levante UD es Manu Sánchez. El lateral cedido por el Celta de Vigo se ha adueñado del carril zurdo prácticamente desde su llegada y, además, se está mostrando como uno de las incorporaciones más fiables en línea defensiva. No obstante, igual que con sus actuaciones está convenciendo a Julián Calero, también está pecando de un exceso de precipitación, que le han hecho pasar a ser el primer jugador de la competición en estar apercibido de sanción.

