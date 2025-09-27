Levante UD: Poco fútbol, pero un punto más

El fútbol se puede jugar de muchas formas. Más o menos bonitas. Más o menos espectaculares. Pero lo que importa, al fin y al cabo, ... son los resultados. Y en eso, no hay nadie mejor que el Getafe de José Bordalás. Y así lo alabó el propio Julián Calero en la previa. La dificultad de ir al Coliseum y sumar es conocida, y este Levante, aunque llegó a ponerse por delante, puede darse por satisfecho tras llevarse un punto de su visita al campo azulón. El tanto inicial de Iván Romero fue neutralizado por el de Juan Iglesias, y el reparto de puntos permite a los granotas, como mínimo, no terminar la jornada en puestos de descenso. Poco a poco, punto a punto, el Levante se va acercando a su objetivo de la permanencia y como dice el dicho valenciano, «tota pedra fa paret».

Getafe CF Soria, Davinchi, Djené (Sancris, 40'), Abqar, Duarte (Femenía, 46'), Iglesias, Milla, Martín (Coba, 40'), Arambarri, Muñoz (Nyom, 77') y Mayoral (Neyou, 77'). 1 - 1 Levante UD Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez, Arriaga (Pablo Martínez, 62'), Vencedor (Oriol Rey, 62'), Carlos Álvarez (Olasagasti, 74'), Brugué (Koyalipou, 74'), Romero (Morales, 85') y Etta Eyong. Goles 0-1, Iván Romero (26'). 1-1, Juan Iglesias (57').

Árbitro Busquets Ferrer (Comité balear). Amonestó a Djené, Manu Sánchez, Duarte, Abqar, Koyalipou, Nyom y Etta Eyong.

Incidencias 7.749 espectadores en el Coliseum.

El partido, que fue duro de ver por el poco fútbol visto, comenzó como se esperaba, con una altísima intensidad propia de un duelo que enfrentaba al Getafe de Bordalás con el Levante de Julián Calero. Un objeto inamovible se choca con una fuerza imparable, y claro, saltan chispas. El árbitro Busquets Ferrer demostró tener la mano caliente mostrando amarillas con facilidad y castigando las constantes bruscas interrupciones de ambos equipos. No había mucho juego, ni espacios para que talentos como Carlos Álvarez brillaran. Es por ello que acabó destacando el olfato y el trabajo. De un fallo claro de Djené, que se resbaló, surgió un mano a mano de Iván Romero en el minuto 12, aunque no acertó ante David Soria. El delantero intentó definir abajo, pero se la paró el portero con el pie abajo. No obstante, el granota tuvo la oportunidad de resarcirse poco después, ya que el Levante siguió insistiendo con su estrategia de mandar balones largos a la espalda de la defensa azulona, y consiguió encontrar petróleo con esa vía. El envío desde su propio campo de Dela consiguió encontrar a la carrera de Roger Brugué, que con un pinchazo de fábula, bajó el balón en el área pillando a Soria a contrapie en su salida. El catalán se dio la media vuelta y cedió atrás para llegada desde atrás de Romero, que esta vez fusiló fuerte al centro, y pese a que el portero del Getafe la llegó a tocar, no pudo evitar que el balón encontrara el fondo de las mallas.

El Levante se adelantaba de nuevo fuera de casa y se mostraba bastante cómodo en el partido, ante un Getafe que no sabía que hacer y empezaba a cargarse de tarjetas. De hecho, sorprendió Bordalás con su decisión de hacer un doble cambio en el minuto 40 antes del descanso, señalando a dos futbolistas que no estaban rindiendo como Djené y Mario Martín. En su lugar entraron Álex Sancris y Coba, para tener más despliegue por las bandas. El Levante siguió insistiendo en su repliegue y consiguió encontrar una ocasión clarísima de Etta Eyong, surgida de una recuperación del incombustible Jeremy Toljan, que tras robar avanzó y sacó un centro al segundo palo. Allí apareció el camerunés, que con un espectacular control de pecho, bajó el balón desde el aire y conectó con una volea que, eso sí, se le fue muy desviada. Antes del descanso, ya en el añadido, el Levante tuvo otra oportunidad a balón parado con una falta colgada al primer palo. La peinada de Romero prolongó el balón hacia atrás, paseándose por el área pequeña sin que nadie la tocara.

A Bordalás no le estaban gustando las cosas y tras el paso por los vestuarios del descanso, realizó incluso otra modificación con la entrada de Kiko Femenía por Domingos Duarte, que también se había cargado con una amonestación. Tras la reanudación, el Getafe empezó a mostrarse más ofensivo y con esa urgencia de atacar a la portería de Mathew Ryan. De hecho, los azulones recurrieron a su juego clásico directo, y con un centro lateral de Coba y la prolongación de Abqar en el segundo palo, apareció Juan Iglesias desde atrás para meter la bota e introducir la pelota en la portería para igualar la contienda. Calero reaccionó casi de inmediato con un doble cambio en la medular, viendo que estaba perdiendo la batalla del centro del campo. Fuera Kervin Arriaga —tuvo su primera titularidad y no brilló— y Unai Vencedor, dentro Oriol Rey y Pablo Martínez. Pero en los últimos minutos no pasó prácticamente nada, con los dos equipos muy cansados y con constantes imprecisiones. El reparto de puntos final alivia a ambos, y el Levante suma en un campo muy complicado.