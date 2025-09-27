Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, ante Abdel Abqar en el Coliseum. EP
Crónica

Levante UD: Poco fútbol, pero un punto más

El equipo consigue sumar en el Coliseum pese a adelantarse en el marcador. Romero puso por delante a los de Calero, pero la garra del Getafe de Bordalás acaba firmando el empate

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:03

El fútbol se puede jugar de muchas formas. Más o menos bonitas. Más o menos espectaculares. Pero lo que importa, al fin y al cabo, ... son los resultados. Y en eso, no hay nadie mejor que el Getafe de José Bordalás. Y así lo alabó el propio Julián Calero en la previa. La dificultad de ir al Coliseum y sumar es conocida, y este Levante, aunque llegó a ponerse por delante, puede darse por satisfecho tras llevarse un punto de su visita al campo azulón. El tanto inicial de Iván Romero fue neutralizado por el de Juan Iglesias, y el reparto de puntos permite a los granotas, como mínimo, no terminar la jornada en puestos de descenso. Poco a poco, punto a punto, el Levante se va acercando a su objetivo de la permanencia y como dice el dicho valenciano, «tota pedra fa paret».

