Calero: «Es un punto fuera de casa, que está bien, pero cuando vas ganando siempre quieres más»
El entrenador del Levante se muestra satisfecho con el empate conseguido en la visita al Coliseum de Getafe
Valencia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:44
El Levante consiguió llevarse un punto de su visita al Coliseum de Getafe, tras empatar 1-1 ante el equipo de José Bordalás. Los goles ... de Iván Romero y Juan Iglesias firmaron las tablas en un partido en el que no hubo demasiado fútbol, pero que a la postre sirve para que ambos equipo sumen un pasito más cerca hacia su objetivo mutuo de la salvación.
Tras el encuentro, Julián Calero, el entrenador del Levante, valoró el resultado. «Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, sabiendo dónde veníamos y atacando los puntos que podíamos atacar. Hemos metido un gol y hemos tenido un par de ocasiones claras, y pudimos abrir más distancia en el marcador. Ellos han sacado dos jugadores por fuera en la segunda parte y nos hemos quedado un poco descolgados, y hemos tenido 15 o 20 minutos malos en los que nos han empatado. Nos hemos estabilizado con los cambios, y ahí ya en el final podía pasar cualquier cosa. Al final, es un punto fuera de casa, que está bien, pero cuando vas ganando siempre quieres más», dijo el técnico granota.
El entrenador granota analizó también una de las preocupaciones en las que más énfasis puso, la defensa de la espalda de la defensa. «Estábamos intentando tirar la línea un poco adelantada, porque ellos si te juegan directo todo lo que se genera en el área es peligroso, entonces la espalda siempre es una preocupación. Creo que la hemos controlado bien, pero después del empate ha sido donde más hemos sufrido», señaló Calero en los micrófonos de DAZN tras el partido ante el Getafe.
Finalmente, Calero destacó el buen hacer de su equipo, que suma ya cinco puntos tras siete jornadas, aunque no se quiere confiar porque el trabajo no está todavía ni mucho menos terminado. «Nosotros sabemos dónde vamos a estar, somos conscientes de ello, es nuestro primer año tras una travesía en Segunda División y sabemos que vamos a estar en el pelotón. Tenemos que seguir sumando y seguir peleando para que el equipo se consolide, pero la consolidación no es gratis, lleva su tiempo y vamos paso a paso», sentenció el entrenador granota.
También habló con DAZN el otro entrenador, José Bordalás, que valoró así el encuentro: «En la primera parte no hemos estado nada bien, el equipo no se ha encontrado cómodo y hemos perdido muchos balones, ellos nos esperaban y jugaban balones a nuestra espalda y ahí se pusieron por delante. Estábamos jugando con tres centrales y he intentado corregir porque veía claro que nos estaban haciendo daño, y sí que hemos mejorado en la segunda parte. Ha sido prueba de que en esta Liga nadie regala nada».
El técnico del Getafe explicó así sus curiosas sustituciones. «Incluso en el descanso he tenido que sacar a Duarte que tenía tarjeta y dejar a Iglesias de central. Hemos pasado ese trámite y el equipo mejoró. No nos ha dado para la victoria y eso es una muestra de lo competitiva que es la Liga y de lo difícil que es. Ellos eran conscientes de que no estábamos bien y que teníamos que dar un paso al frente, hemos intentado presionar arriba en campo rival y que teníamos que cambiar la cara al partido. No estábamos haciendo las cosas como las habíamos preparado durante la semana», destacó.
Y finalmente, aseguró que colocó a Nyom de delantero además de dar un palito a su propio club por el césped: «En ese momento estábamos llegando por banda y sacando muchos centros, Mayoral había trabajado mucho igual que Muñoz, y hemos elegido a Nyom porque en uno de esos centros podría haber llegado el segundo gol. No nos podemos permitir esos errores. El estado del terreno de juego es inexplicable que esté en el estado en el que está, y nos está perjudicando mucho».
