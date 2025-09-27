Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en el Coliseum de Getafe. EP

Calero: «Es un punto fuera de casa, que está bien, pero cuando vas ganando siempre quieres más»

El entrenador del Levante se muestra satisfecho con el empate conseguido en la visita al Coliseum de Getafe

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:44

El Levante consiguió llevarse un punto de su visita al Coliseum de Getafe, tras empatar 1-1 ante el equipo de José Bordalás. Los goles ... de Iván Romero y Juan Iglesias firmaron las tablas en un partido en el que no hubo demasiado fútbol, pero que a la postre sirve para que ambos equipo sumen un pasito más cerca hacia su objetivo mutuo de la salvación.

