En directo, Getafe CF - Levante UD

13:41

Julián Calero, en DAZN

«Sumar partidos siempre es bueno, eso es señal de que sigues en el camino. Son números que no me pongo a mirar. Y sí, he venido mucho al Coliseum y ha habido duelos históricos entre Parla y Getafe. Tengo muchos amigos hoy aquí. Nosotros no nos ponemos a contar la posesión si es a favor o no, es muy importante saber qué haces cuando tienes el balón. Luego a veces te das cuenta que no es la realidad tener mucha posesión. Lo que sucede es que el Getafe trabaja muy bien los partidos y te lo hace muy complicado, por lo que tienes que tener mucho cuidado. Controlan el partido sin tener el balón. Venimos de tres partidos seguidos y tanto Oriol como Elgezabal acumulan muchos minutos, tengo gente de refresco ahí. Dela está bien y ha sido un poco una decisión táctica por un lado y de rotación para refrescar. Arriaga esperamos que nos dé posicionalmente mucho juego y se haga nuestro 6 de referencia. Viene de tiempo sin jugar y a ver cuánto tiempo nos aguanta, tenemos que ir paso a paso con él».