En directo, Getafe CF - Levante UD

LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Getafe
14:00h.
0
-
1
Levante
Min. 50
Iván Romero (25')
GET
LEV
Tarjeta amarilla Min 8'
Djené ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 34'
Luis Milla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 40'
Abdel Abqar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 25'
Gol de Iván Romero
Tarjeta amarilla Min 12'
U. Vencedor ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 14'
Manu Sánchez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valencia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:33
14:52
Busquets Ferrer señala el camino de vestuarios. Concluye el primer tiempo, con ventaja para el Levante gracias al gol de Iván Romero.
14:48
¡A punto estuvo de anotar un golazo Etta Eyong! Notable control para romper la marca del defensa pero no empaló bien su remate final.
14:43
Otra amonestación para el Getafe. Abqar se suma a la lista de tarjetas amarillas. El conjunto local, muy condicionado en defensa.
14:41
Bordalás no espera al descanso y hace un doble cambio táctico. Entrarán Coba y Sancris, se retiran Djené y Mario Martín.
14:38
Continúa Busquets Ferrer mostrando amarillas a diestro y siniestro. Amonestado Luis Milla.
14:34
Susto para el Levante. En un intento de despeje, Dela estuvo a punto de anotar un autogol. Córner para el Getafe.
14:29
¡Gooooooooooooool de Iván Romero! Pase en profundidad de Dela a Brugui, asiste el '7' granota y el delantero centro culmina con acierto para el Levante.
14:27
Ryan estuvo atento para zanjar la primera aproximación con cierto peligro del Getafe.
14:18
Nueva amonestación en el partido. Es ahora Manu Sánchez quien ve la tarjeta amarilla.
14:15
¡Ocasión clarísima para el Levante! Se plantó Iván Romero frente a David Soria tras un fallo defensivo, pero no logró resolver de forma certera. Posteriormente, Unai Vencedor ve también tarjeta amarilla.
14:14
Vencedor queda muy dolorido sobre el césped al recibir un golpe de Davinchi, que se disponía a realizar un pase pero sus tacos impactaron sobre la rodilla del jugador del Levante.
14:12
Primera amonestación del partido. Ve la tarjeta amarilla Djené tras una entrada a media altura sobre Etta Eyong.
14:11
Fuerzas igualadas durante los primeros minutos de juego, pero el Levante insiste en campo rival.
14:02
Arranca el partido en El Coliseum. El Getafe, con su clásica vestimenta azulona; el Levante, con su equipación verde homenaje a la huerta.
13:50
Sobre la posible renovación de Calero: «Estamos haciendo un trabajo alineados. Estamos contentos con él, conseguimos un ascenso histórico y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la temporada».
13:49
Sobre la capacidad de mejora defensiva: «En esa parcela estamos sufriendo bastante, en ataque bien y por tanto hay que mejorar. Hay piezas nuevas que se están adaptando, otros de lesión y confío que poco a poco tengamos esa mejor versión».
13:47
Sobre el inicio de temporada de Etta Eyong: «Espero que hoy tenga buena actuación, redondee su temporada y consiga un premio al mejor jugador del mes que merece»
13:41
«Sumar partidos siempre es bueno, eso es señal de que sigues en el camino. Son números que no me pongo a mirar. Y sí, he venido mucho al Coliseum y ha habido duelos históricos entre Parla y Getafe. Tengo muchos amigos hoy aquí. Nosotros no nos ponemos a contar la posesión si es a favor o no, es muy importante saber qué haces cuando tienes el balón. Luego a veces te das cuenta que no es la realidad tener mucha posesión. Lo que sucede es que el Getafe trabaja muy bien los partidos y te lo hace muy complicado, por lo que tienes que tener mucho cuidado. Controlan el partido sin tener el balón. Venimos de tres partidos seguidos y tanto Oriol como Elgezabal acumulan muchos minutos, tengo gente de refresco ahí. Dela está bien y ha sido un poco una decisión táctica por un lado y de rotación para refrescar. Arriaga esperamos que nos dé posicionalmente mucho juego y se haga nuestro 6 de referencia. Viene de tiempo sin jugar y a ver cuánto tiempo nos aguanta, tenemos que ir paso a paso con él».
13:24
⚔️ 𝐎 𝐍 𝐂 𝐄 👊🏻— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 27, 2025
#GetafeLevanteUD#GetaOncepic.twitter.com/Sm0TTTM3rz
13:24
ALINEACIÓN | Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @GetafeCF.#GetafeLevanteUDpic.twitter.com/aYvNdKnVPW— Levante UD (@LevanteUD) September 27, 2025
13:04
Por el Getafe CF parten en el XI inicial: David Soria, Juan Iglesias, Abqar, Djené, Duarte, Davinchi, Javi Muñoz, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín y Borja Mayoral.
13:01
Por el Levante UD parten en el XI inicial: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Vencedor, Brugui, Iván Romero y Etta Eyong.
Elgezabal y Oriol Rey, que hasta la fecha disputaron todas las jornadas como titulares, esperarán su turno en el banquillo.
10:45
🧐 Estos son los datos del #GetafeLevanteUD.@LUDhistoriapic.twitter.com/23INAUW18j— Levante UD (@LevanteUD) September 26, 2025
10:44
CONVOCATORIA | #GetafeLevanteUD— Levante UD (@LevanteUD) September 26, 2025
📝 https://t.co/UlhIQbR18Opic.twitter.com/Rn0UKFtso0
10:44
MATCHDAY— Levante UD (@LevanteUD) September 27, 2025
🆚️ @GetafeCF
📅 27 de septiembre
🕑 14:00 horas
📍 Estadio Coliseum pic.twitter.com/sD3VlKEmyX
10:44
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Getafe CF - Levante UD, correspondiente a la Jornada 7 de Liga. El equipo de Julián Calero visita el Coliseum para medirse con los hombres de José Bordalás, en un partido que se antoja duro y complicado.
Puedes leer la detallada previa del encuentro aquí :
https://www.lasprovincias.es/levanteud/enis-bardhi-presente-carlos-alvarez-20250926162930-nt.html
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Kiko Femenía
defensa
Abdel Abqar
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Alejandro San Cristóbal Sánchez
delantero
Borja Mayoral
delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Roger Brugué
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
delantero
Iván Romero
delantero
57%
GET
43%
LEV
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
