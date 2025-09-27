Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional deja el primer premio en un pueblo de 722 vecinos que es un paraíso del senderismo

LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

14:00h.

0

-

1

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva

Min. 50

  • Iván Romero (25')

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

Tarjeta amarilla Min 8'

Djené ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 34'

Luis Milla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 40'

Abdel Abqar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 25'

Gol de Iván Romero

Tarjeta amarilla Min 12'

U. Vencedor ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 14'

Manu Sánchez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Iván Romero, en el Getafe - Levante. EFE

En directo, Getafe CF - Levante UD

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Coliseum

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:33

14:52

0-1 | Descanso

Busquets Ferrer señala el camino de vestuarios. Concluye el primer tiempo, con ventaja para el Levante gracias al gol de Iván Romero.

Enlace copiado

14:48

0-1 | Minuto 44

¡A punto estuvo de anotar un golazo Etta Eyong! Notable control para romper la marca del defensa pero no empaló bien su remate final.

Enlace copiado

14:43

0-1 | Minuto 41

Otra amonestación para el Getafe. Abqar se suma a la lista de tarjetas amarillas. El conjunto local, muy condicionado en defensa.

Enlace copiado

14:41

0-1 | Minuto 39

Bordalás no espera al descanso y hace un doble cambio táctico. Entrarán Coba y Sancris, se retiran Djené y Mario Martín.

Enlace copiado

14:38

0-1 | Minuto 34

Continúa Busquets Ferrer mostrando amarillas a diestro y siniestro. Amonestado Luis Milla.

Enlace copiado

14:34

0-1 | Minuto 31

Susto para el Levante. En un intento de despeje, Dela estuvo a punto de anotar un autogol. Córner para el Getafe.

Enlace copiado

14:29

0-1 | Minuto 26

¡Gooooooooooooool de Iván Romero! Pase en profundidad de Dela a Brugui, asiste el '7' granota y el delantero centro culmina con acierto para el Levante.

Enlace copiado

14:27

0-0 | Minuto 24

Ryan estuvo atento para zanjar la primera aproximación con cierto peligro del Getafe.

Enlace copiado

14:18

0-0 | Minuto 15

Nueva amonestación en el partido. Es ahora Manu Sánchez quien ve la tarjeta amarilla.

Enlace copiado

14:15

0-0 | Minuto 12

¡Ocasión clarísima para el Levante! Se plantó Iván Romero frente a David Soria tras un fallo defensivo, pero no logró resolver de forma certera. Posteriormente, Unai Vencedor ve también tarjeta amarilla.

Enlace copiado

14:14

0-0 | Minuto 11

Vencedor queda muy dolorido sobre el césped al recibir un golpe de Davinchi, que se disponía a realizar un pase pero sus tacos impactaron sobre la rodilla del jugador del Levante.

Enlace copiado

14:12

0-0 | Minuto 9

Primera amonestación del partido. Ve la tarjeta amarilla Djené tras una entrada a media altura sobre Etta Eyong.

Enlace copiado

14:11

0-0 | Minuto 8

Fuerzas igualadas durante los primeros minutos de juego, pero el Levante insiste en campo rival.

Enlace copiado

14:02

0-0 | Minuto 1

Arranca el partido en El Coliseum. El Getafe, con su clásica vestimenta azulona; el Levante, con su equipación verde homenaje a la huerta.

Enlace copiado

13:50

Héctor Rodas, en DAZN

Sobre la posible renovación de Calero: «Estamos haciendo un trabajo alineados. Estamos contentos con él, conseguimos un ascenso histórico y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la temporada».

Enlace copiado

13:49

Héctor Rodas, en DAZN

Sobre la capacidad de mejora defensiva: «En esa parcela estamos sufriendo bastante, en ataque bien y por tanto hay que mejorar. Hay piezas nuevas que se están adaptando, otros de lesión y confío que poco a poco tengamos esa mejor versión».

Enlace copiado

13:47

Héctor Rodas, en DAZN

Sobre el inicio de temporada de Etta Eyong: «Espero que hoy tenga buena actuación, redondee su temporada y consiga un premio al mejor jugador del mes que merece»

Enlace copiado

13:41

Julián Calero, en DAZN

«Sumar partidos siempre es bueno, eso es señal de que sigues en el camino. Son números que no me pongo a mirar. Y sí, he venido mucho al Coliseum y ha habido duelos históricos entre Parla y Getafe. Tengo muchos amigos hoy aquí. Nosotros no nos ponemos a contar la posesión si es a favor o no, es muy importante saber qué haces cuando tienes el balón. Luego a veces te das cuenta que no es la realidad tener mucha posesión. Lo que sucede es que el Getafe trabaja muy bien los partidos y te lo hace muy complicado, por lo que tienes que tener mucho cuidado. Controlan el partido sin tener el balón. Venimos de tres partidos seguidos y tanto Oriol como Elgezabal acumulan muchos minutos, tengo gente de refresco ahí. Dela está bien y ha sido un poco una decisión táctica por un lado y de rotación para refrescar. Arriaga esperamos que nos dé posicionalmente mucho juego y se haga nuestro 6 de referencia. Viene de tiempo sin jugar y a ver cuánto tiempo nos aguanta, tenemos que ir paso a paso con él».

Enlace copiado

13:24

13:24

13:04

Alineaciones confirmadas

Por el Getafe CF parten en el XI inicial: David Soria, Juan Iglesias, Abqar, Djené, Duarte, Davinchi, Javi Muñoz, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín y Borja Mayoral.

Enlace copiado

13:01

Alineaciones confirmadas

Por el Levante UD parten en el XI inicial: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Vencedor, Brugui, Iván Romero y Etta Eyong.

Elgezabal y Oriol Rey, que hasta la fecha disputaron todas las jornadas como titulares, esperarán su turno en el banquillo.

Enlace copiado

10:45

10:44

10:44

10:44

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Getafe CF - Levante UD, correspondiente a la Jornada 7 de Liga. El equipo de Julián Calero visita el Coliseum para medirse con los hombres de José Bordalás, en un partido que se antoja duro y complicado.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Djené Dakonam

defensa

Diego Rico

defensa

Mario Martín

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Alejandro San Cristóbal Sánchez

delantero

Borja Mayoral

delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Roger Brugué

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

delantero

Iván Romero

delantero

Estadísticas

57%

LEV

GET

43%

LEV

LEV

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Getafe CF - Levante UD

En directo, Getafe CF - Levante UD