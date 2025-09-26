De Enis Bardhi al presente Carlos Álvarez

El regreso del Levante UD a la Primera División podría haberse saldado de una forma más favorable. También con un balance peor, puestos a ... analizar la dureza del calendario. Sin conjeturas extra de por medio, lo que realmente importa es la realidad ya plasmada. El aquí y ahora. Son cuatro de dieciocho puntos posibles y desde ese cómputo debe focalizarse el conjunto de Julián Calero para, al menos, no mirar más hacia abajo en la clasificación. Esta séptima jornada la inicia fuera de esos puestos de condena. Sin apenas margen, pero el suficiente para no caer al pozo. Y sobre todo, evidenciando la mejora que se ha producido tras el cambio afianzado de sistema, en cuanto al signo final de los partidos, productividad en las distintas fases del juego y con una mayor confianza colectiva e individual, en muchos de esos casos.

Superadas las dos visitas al dentista contra Barça y Real Madrid, parafraseando al extécnico granota Joaquín Caparrós, de nuevo vuelve 'la Liga del Levante'. Esa que hay que afrontar con ambición y teniendo la disputa de esos partidos que permitan sumar los puntos necesarios para dar caza al objetivo final. El camino ya se dibujó hace una escasa semana en Girona: victoria por 0-4, la primera tras el ascenso. Ahora el Coliseum espera a los granotas. Al menos a los jugadores, ya que no podrá haber representación desde la grada debido a la remodelación que está sufriendo el estadio y las debidas limitaciones de aforo.

No es el escenario que más invite al optimismo si nos remitimos a los precedentes entre ambos. Allí, en el sur de la capital española, la victoria se la ha resistido al Levante. Parece quedar bastante alejada en el tiempo. Fue en octubre de 2018. Durante la etapa inicial de Paco López en el banquillo, un misil de Enis Bardhi merced a un lanzamiento de falta directa tumbaba a los azulones. Fue el mismo resultado que siempre ha obtenido el Levante cuando se ha impuesto a domicilio a este rival. Las estadísticas están para romperlas, eso dicen. Sea por uno, por dos o indiferentemente de otro signo positivo, los azulgranas quieren poner fin a una sequía que ya se prolonga demasiado.

Ya no está Enis Bardhi para hacerlo posible. Pero sí se cuenta con Carlos Álvarez, el nuevo ídolo granota. Ese superhéroe con el que sueñan ser todos, personificado en la figura de un menudo mediapunta, habilidoso y con talento y con la facilidad para hacer también goles. De la misma manera que el macedonio hizo en Getafe siete años atrás, con un libre directo, Carlos Álvarez estrenó su cuenta goleadora en la élite. Junto a Etta Eyong, con pleno de goles en sus tres partidos disputados, pasan muchas de las aspiraciones para los valencianos. Si estos tienen el día, será más fácil y se estará más cerca de repetir con un triunfo.

Si nada lo impide o si nada se esconde, tras las rotaciones experimentadas contra el Real Madrid, significará el regreso al once de Manu Sánchez y Matías Moreno, dos jugadores que en este tramo inicial de competición habían hecho buen papel para Calero. Quien sabe si con el regreso de estos se agrega alguna otra variación extra; Brugui y Pablo Martínez se postulan a ser unas de estas para dar cierto aire fresco a la medular. A los que no se espera que pasen por la butaca del banquillo son el tridente que mejor rendimiento está dando: Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong. A todos ellos, al estar el encuentro del pasado martes visto para sentencia, muy inteligentemente Calero les dio descanso en los veinte minutos finales para no forzar la máquina y evitar así riesgos innecesarios en forma de percances físicos.

Quienes no podrán estar en el Getafe son Juanmi y Adrián Liso. Especialmente sensible es esta segunda baja, ya que el exzaragocista estaba dejando muy buenas sensaciones y aportaciones. Mientras, Bordalás sigue agrandando su leyenda en Getafe. En la 2025-26, asentados provisionalmente en un cómodo sexto puesto. Pero llega el Levante y esa cita no será plácida. El desenlace, a partir del sábado a las 14:00 horas.

Alineaciones probables

Levante UD: Ryan, Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Iván Romero, Etta Eyong.

Getafe CF: David Soria, Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Sancris, Borja Mayoral.