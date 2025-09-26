Julián Calero: «El Getafe no tiene que justificar nada a nadie porque saca muchos puntos y cumple los objetivos»

Tras el Real Madrid, llega ahora el Getafe. Un partido muy diferente por sus características, pero igualmente de exigente. En vistas a ese encuentro (sábado, 14:00 horas) ... , el entrenador Julián Calero puso el énfasis en el momento físico y deportivo del Levante, además de ensalzar las virtudes del equipo de Bordalás.

- Resaca tras el partido contra el Real Madrid

- Ha sido una minisemana. Dos días en que parte del tiro ha ido a estar mentalizados de que el partido contra el Real Madrid no era la realidad para nosotros. Lo queríamos competir y habiendo ajustado algunas cosas lo podríamos haber hecho mejor. Ha tocado preparar al equipo mentalmente porque esto no para y no te puedes quedar lamiendo las heridas, porque no avanzas y te comen. El ánimo está al máximo, recomponer ideas y tirar hacia delante, con un mensaje positivo a mis jugadores y ellos con mentalidad positiva para competir mañana.

- Competir contra el Getafe

- El Getafe lo que hace muy bien es competir muy bien y sacar puntos. Ya querríamos los demás tener ese bagaje de puntos en los años que lleva en Primera División. Es un ejemplo de lo que es sostenerse. Con Bordalás compiten muy bien y nosotros no debemos perder la identidad de lo que debemos hacer, sabemos qué equipo somos y evidentemente hay una parte adaptativa en todos los partidos. Lo que proponen unos equipos es distinto al de otros. Getafe es un rival muy duro, pero nosotros vamos a competir cómo creo que lo estamos haciendo, pero debemos hacerlo bien sino ellos te castigan. Parece que la gente menosprecia ese tipo de juego, que es competir bien con sus armas, lo mejor que puede y con lo que cree, como a mí me gusta.

- Estado físico de la plantilla y de Kervin Arriaga

- Están todos disponibles. Kervin también. Es cierto que ha tenido molestias en el rotuliano, que viene como consecuencia de recuperarte de una lesión, cargas un poco sobre otra parte y erosionas. Estará entre los convocados y ahora nos queda valorar cuándo le iremos dando más minutos. Es un jugador que somos conscientes que no tenemos sus características en plantilla. Es un '6' y a mí me parecen muy importantes con lo que tenemos hacia arriba, pero tiene que estar al cien por cien evidentemente.

- ¿Empatizas con el estilo y trabajo del Getafe?

- Hay que tener respeto por todas las formas de jugar y hay quien no respeta. En España gusta una forma de jugar al fútbol, la mayoría de equipos intenta ese fútbol combinativa, pero no todos tienen por qué seguir así. Cualquier circunstancia es buena mientras te dé resultado y el Getafe no tiene que justificar nada ni a nadie, porque saca muchos puntos y cumple los objetivos. Cuando compite bien, a su gente la tiene ganada, he ido mucho allí y no están descontentos. Los demás, que digan lo que crean oportuno, aunque sean respetables.

- ¿Consideras cierto ese mito del antifútbol del Getafe de Bordalás?

- Se generan estereotipos sobre distintas situaciones y cuando se crean ya no te los quitas, hagas lo que hagas. De mí dicen otras cosas, tampoco me las quito, lo respeto aunque no me importa porque sé cual es mi alma. El Getafe tiene su alma, con sus jugadores, con su forma de entender el fútbol y de competir. Me parece fantástica y ojalá yo tuviera sus puntos.

- Cómo hacer daño al Getafe

- Hay una parte de adaptación, en la que te puede jugar por dentro o también por fuera te carga mucho cara al área. Llega bien, es fuerte a balón parado y hay que controlarlo, porque no es sencillo. Luego hay otra forma de gestionar nosotros el balón y ver si somos capaces de generarles dificultades especialmente en zonas por dentro, aunque defienden ordenados y agresivos. Espero un partido difícil, competitivo y con alternativas. Los dos estamos en disposición de pelear los puntos.

- Situación actual en la plantilla de Pablo Martínez

- Él entra en la dinámica de esos jugadores que están compitiendo. Está teniendo muchos minutos y así va a seguir siendo. Nos aporta piernas, dinamismo, para jugar por fuera o por dentro…. En estos partidos había entendido una forma de jugar por esa zona interna y allí tuvo que esperar también. Tengo 25 jugadores y así es imposible porque tengo más del cincuenta por ciento que no juega. Cuando entra en rotación por el motivo que sea, tiene que seguir sumando y entenderlo.

- Posible renovación de Julián Calero

- Ni siquiera lo he pensado. Pienso poco en mí, soy un poco pardillo en eso, y me centro en el grupo y que compita bien. Viene en base a si están contentos contigo te quieren renovar. si consideran que tu etapa ha terminado, respeto todas las posiciones con firmeza. En el mes y situación que estamos, lo último que pienso es en mi renovación. Ya la analizarán a quien le corresponde. No me voy a preocupar nada más que en mi equipo y sacar puntos. Yo estoy feliz, a gusto, me siento valorado y respetado por mi gente, también querido en la calle en la mayoría de los casos y eso siempre suma.

- Posibilidad de más rotaciones en Getafe

- Estamos dándole vueltas, sobre todo por cómo ha llegado la gente. Hace una semana dije que iba a ir paso a paso según terminara cada batalla. Hay algún jugador con molestias, otros con cansancio acumulado y hay que valorarlo muy bien. Si es así, algún cambio haríamos, pero no me vuelvo loco con los cambios. No soy ese tipo de entrenador de cambiar a diez porque más que ayudarte a veces te perjudica. Debes de tener una base estable, con ritmo de juego y después analizar si deben ser sustituidos por otros que están bien. No es rotar, sí refrescar si se necesita. Después de 72 horas, el organismo está recuperado y el futbolista está preparado para volver a competir.

- Elgezabal tras las polémica con Vinícius Junior

- Lo dejó muy claro y no va a hablar de eso porque sería hacer protagonista a cosas que no queremos que lo sean. Mi responsabilidad es que mis jugadores se comporten como tal y personas, reacciones bien, seamos un equipo competitivo. Hablé con Unai y le restamos todo el «mediatismo». Los demás que se encarguen de barrer su parcelita.