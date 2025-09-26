El Girona FC - RCD Espanyol se emite gratis y en abierto: a qué hora juegan y cómo ver por televisión el primer derbi catalán de la temporada El conjunto perico llega al derbi en puestos europeos tras rescatar un punto frente al Valencia

Los jugadores del RCD Espanyol celebran el gol del empate definitivo ante el Valencia.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

La Liga EASPORTS no para ni aunque se dispute una jornada entre semana. El séptimo envite de la temporada arranca apenas 24 horas después de la conclusión de la cita intersemanal. El plato fuerte de este fin de semana es el derbi de la capital entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Para esta jornada 'especial', DAZN ofreció en abierto de manera gratuita el Real Sociedad - Mallorca, un partido intenso entre dos equipos que pelean por escapar de los fantasmas del descenso en este inicio de curso. Este fin de semana, la plataforma ofrece el partido inaugural, el derbi catalán entre el Girona FC y el RCD Espanyol.

Los equipos atraviesan situaciones muy distintas. Los de Míchel no han arrancado la temporada con buen pie y ocupan el último puesto de la tabla tras cosechar dos empates y cuatro derrotas. Aun así, el choque a domicilio ante el Athletic Club insufló un poco de oxígeno en en el conjunto 'gironí' que le da esperanzas para revertir la situación.

Por su parte, el Espanyol ha cuajado un inicio sensacional. El conjunto perico consiguió rescatar un punto en la última jugada del choque ante el Valencia CF y, tras seis jornadas disputadas, los de Manolo González acumulan 11 puntos y está ubicados en puestos Champions.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Girona FC recibe al RCD Espanyol este viernes 26 de septiembre en la jornada 7 de La Liga EASPORTS. El partido se disputara en Montilivi a las 21:00 horas. Puedes seguir la emisión en directo del encuentro totalmente gratis y en abierto a través de DAZN sin necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido en abierto de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de documentales, programas, resúmenes y eventos en directo sobre las diferentes disciplinas deportivas de las que disponen.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

- Una vez seleccionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Girona-Espanyol, como fue entre semana el Real Sociedad-Mallorca) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una smartTV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.

Resto de la Jornada 7

- Getafe CF - Levante UD. (Sábado 27. 14:00 horas).

- Atlético de Madrid - Real Madrid. (Sábado 27. 16:15 horas).

- RCD Mallorca - Deportivo Alavés. (Sábado 27. 18:30 horas).

- Villarreal CF - Athletic Club. (Sábado 27. 21:00 horas).

- Rayo Vallecano - Sevilla FC. (Domingo 28. 14:00 horas).

- Elche CF - Celta de Vigo. (Domingo 28. 16:15 horas).

- FC Barcelona - Real Sociedad. (Domingo 28. 18:30 horas).

- Real Betis - CA Osasuna. (Domingo 28. 21:00 horas).

- Valencia CF - Real Oviedo. (Lunes 29. 21:00 horas).