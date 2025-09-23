El 1x1 del Levante-Real Madrid: Etta Eyong, el único y por el gol

No fue el Levante del día del Barça y eso se acusa ante un equipo como el Real Madrid al que no le puedes dar ... ni una sola concesión. Errores tanto individuales como colectivos.

Ryan Portero 4

La goleada escuece, sobre todo a un portero que venía precisamente de mantener su guarida a cero el día del Girona. No pudo hacer nada ante los remates de los madridistas que terminaron dentro de su portería, ni tampoco ante el penalti a lo Panenka que le lanzó Mbappé.

Toljan Lateral derecho 3

No lo tenía fácil porque por su banda entraba Vinicius, con todo lo que eso conlleva. Aún así en ocasiones aparentó mantener el tipo. Cuando trató de incorporarse al ataque para ayudar a sus compañeros no estuvo tampoco muy acertado. Un partido con demasiadas complicaciones para él.

Elgezabal Central 0

Partido para olvidar el suyo. Descentrado. No se entiende la falta que le hizo a Vinicius y que le valió la cartulina amarilla en una zona y en un momento que no había peligro. Luego le perjudicó a la hora de entrar con contundencia. Además, a los pocos instantes cometió el penalti.

Dela Central 3

Fue una oportunidad la que le dio Calero para recuperar esa condición de titular que había perdido el central. Discretísimo papel el que tuvo en un partido que se fue complicando con el paso de los minutos, más aún en la segunda parte cuando el Levante quiso abrirse y eso se pagó caro.

Pampín Lateral izquierdo 1

Superado. En algunos goles del Real Madrid quedó retratado. Quiso lanzarse en ataque, que es uno de sus puntos fuertes, pero lo cierto es que no estuvo al nivel que mostraba la temporada pasada en Segunda. El salto de categoría le está costando adaptarse a Primera donde hay más nivel.

Oriol Rey Centrocampista 4

Pese a que el rival fue el que se impuso en la lucha en el centro del campo desde mitad de la primera mitad, lo cierto es que Oriol Rey en ningún momento se escondió. Trató de ofrecerse a sus compañeros en cada acción, otra cosa es que luego estuviera más o menos acertado en el pase.

Vencedor Centrocampista 0

Si ha venido al Levante para reivindicarse, desde luego debe dar todavía un par de pasos adelante. El equipo no puede permitirse que los que deben sostener el juego en los momentos más difíciles tengan dudas. Le faltó agresividad y desde luego ideas para hacerse con el balón.

Olasagasti Interior izquierdo 1

Nueva apuesta de Calero para que estuviera pendiente sobre todo de las ayudas en defensa por esa banda izquierda. No tuvo aportaciones destacadas. Quizás no acaba de entender lo que necesita de él el equipo aunque es posible que no se encuentre del todo cómodo desplazado a la banda.

Carlos Álvarez Interior derecho 4

Es el único jugador del Levante que sabe que cuando recibe el balón está obligado a inventarse algo. El problema es que no todos los días descubre fórmulas mágicas. Tuvo algún que otro fallo pero al menos lo intentó. Hasta pudo marcar de cabeza, lo que hubiera supuesto el empate.

Iván Romero Delantero 3

Más gris que otros días. Fue, eso sí, quien remató en un primer instante ese balón que terminó con el único gol granota. No se encontró nada cómodo contra la defensa madridista, incapaz de superarla y eso no permitió al equipo tomarse un respiro cuando más lo necesitaba.

Etta Eyong Delantero 6

Tuvo un arranque de partido prometedor, mostrando su potencia y fuerza, pero poco a poco se fue apagando ante la vigilancia de la defensa rival. Aún así, otro gol para su cuenta particular, en un remate que buscó y que consiguió transformar pese al intento a la desesperada del meta.

Arriaga Centrocampista 4

Necesita ir ganando confianza en su juego y ritmo. Salió con fuerza pese a lo difícil que resultaba por el peso que ejercía ya el marcador.

Brugué Interior derecho 4

Le puso ganas pero como el resto de compañeros que salieron, difícil tuvieron el poder influir en la recuperación del juego.

Morales Interior izquierdo 1

Apenas reseñable su aportación sobre el terreno de juego, pese a que por veteranía debe saber adaptarse a las circunstancias.

Losada Mediapunta 1

Es de los refuerzos el jugador que parece todavía lejos de entrar en una dinámica decisiva para el Levante. Debe dar un paso más.

Koyalipou Delantero 1

Tenía minutos difíciles pero es lo que tiene por ahora ser suplente de Etta Eyong. Aún no se sabe si de verdad puede aportar algo importante.

Julián Calero Entrenador 1

No acertó en el planteamiento o en la elección de hombres o en ambos aspectos quizás. Ni en eso ni en la capacidad de reacción del equipo.