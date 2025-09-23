El 1x1 del Espanyol-Valencia: Agirrezabala se reivindica otra vez

Por poco no se llevó los tres puntos el Valencia en un partido intenso que tuvo al guardameta entre los más destacados.

Después del 6- ... 0 contra el Barcelona, de nuevo la visita a la Ciudad Condal sirvió para que el meta se reivindicara. Jugó a un alto nivel en el partido contra el Athletic y ante el Espanyol fue el hombre que sostuvo al equipo en las acciones de más angustia. Una pena ese gol al final.

Foulquier Lateral derecho 5

Es capaz de lo mejor y de lo peor en ocasiones. Su mal posicionamiento a la hora de estar en línea con sus compañeros casi provoca un gol del Espanyol. Aún así, defensivamente, es un futbolista que cuenta con la confianza de Corberán. A Thierry le falta cada vez un poco menos.

Gayà Lateral izquierdo 5

Habrá que esperar a ver si las molestias físicas que obligaron a Corberán a sustituirle en la segunda mitad van a más o terminan finalmente en nada. El capitán se mantuvo firme defensivamente en el primer tiempo. Prefirió no lanzarse en ataque como otras veces para que no le pillaran la espalda.

Diakhaby Central 7

Físicamente es sinónimo de eficacia absoluta. Concentrado, bien situado y con decisión en cada acción en la que debía intervenir. El defensor estuvo a un buen nivel, aunque esa última jugada del empate empaña la labor de la zaga blanquinegra en la acción a balón parado.

Tárrega Central 7

Tuvo el olfato de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Sus dos intervenciones para despejar el balón sobre la línea en su portería sirvieron para mantener el 0-1 al descanso. Aún así, en el 1-1 entre él y Santamaría permitieron el cabezazo. Pudo haber cometido un penalti.

Pepelu Centrocampista 2

No debe Pepelu ir jugando con fuego. Dos partidos consecutivos llevaba sin jugar un solo minuto y cuando Corberán le da la oportunidad de entrar e el once, lo cierto es que el valenciano hace méritos para salir de nuevo del mismo. Muy gris su actuación, sin apenas participación.

Santamaría Centrocampista 7

El día del Athletic fue de menos a más y contra el Espanyol confirmó que va a seguir llevando la batuta en el centro del campo. Oscureció por completo a Javi Guerra. Eso sí, el Espanyol fue imponiéndose en el centro del campo conforme fueron pasando los minutos.

Rioja Interior izquierdo 6

Fue el primer jugador que remató a portería a los pocos instantes dejando patente que el Valencia había sido con otro talante respecto a anteriores desplazamientos. Sabe muy bien cuándo toca trabajar en defensa y en eso es una garantía. Hasta donde le aguantaron las fuerzas.

Diego López Interior izquierdo 5

Igual es por la acumulación de minutos pero Diego López no está a veces tan fino como en otras fases de la temporada. Aún así, es una pieza fundamental para Corberán aunque en este partido no participó como cabía esperar. Lo importante es que prestó atención a las ayudas en defensa.

Danjuma Mediapunta 7

De delantero, de extremo, de mediapunta... Corberán tira de él en diferentes posiciones por su calidad y por su velocidad. En los desplazamientos, Danjuma es un jugador a tener muy en cuenta y las defensas rivales ya saben que no pueden despistarse. Suma un nuevo gol en su cuenta.

Hugo Duro Delantero 7

Trabaja como el que más y no se olvida de que lo suyo es el gol. Su remate de cabeza para hacer el 1-2 fue magnífico. Eso sí, en los instantes finales del partido se llevó las manos a la parte posterior del muslo, que puede ser síntoma de una simple sobrecarga por el esfuerzo o algo más.

Lucas Beltrán Mediapunta 6

El argentino sabe que tiene que aprovechar cada oportunidad que le dé el entrenador. No estuvo mal en sus intervenciones.

Ugrinic Centrocampista 5

Aún es una gran incógnita para los aficionados del Valencia. Corberán tiró de él porque Pepelu estaba aportando bien poco. Debe ir a más.

Javi Guerra Centrocampista 6

Sorprendió su suplencia porque el valenciano es una pieza fundamental dentro del Valencia. Cuando salió tuvo claro que había que trabajar.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo 5

No es fácil nunca sustituir al capitán y entrar en un partido que está en su máxima expresión. El lateral trató al menos de mantener el sitio.

Thierry Lateral derecho 6

Físicamente aún está lejos de su mejor momento pero se le ve con tremendas ganas de engancharse a la competición. Jugó por delante.

Carlos Corberán Entrenador 6

El empate retorció lo que podía haber sido una tarde fantástica para el de Cheste. Eso sí, el Espanyol tuvo muchas ocasiones, quizás demasiadas.