Rafael Louzán, presiente de la Federación Española de Fútbol. EFE

Louzán da por hecho que el Mundial vendrá a Valencia: «Será el estadio más moderno del fútbol español»

El presidente de la Federación Española siempre ha apostado por la capital del Turia y por Vigo

E. P.

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:23

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este martes que España «debe optar a acoger la final del Mundial ... de 2030», el cual desea que «sea el mejor de la historia», argumentando que el país «lleva el liderazgo» del torneo y representa «el 55% de la organización del mismo».

