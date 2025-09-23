Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salto de Luis Rioja junto al espanyolista Pol Lozano. EFE
La crónica

Una bofetada a destiempo

El Valencia se queda a un paso de su primera victoria fuera de casa tras los goles de Danjuma y Hugo Duro y aguantar un asedio | Puado da en el minuto 95 el empate al Espanyol, que remonta en dos ocasiones

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:17

Vaya bajón. Era la primera victoria de la temporada fuera de casa, pero Puado dio una bofetada al valencianismo cuando ya nadie lo esperaba. Era ... la prolongación, justo en el minuto en el que se debía pitar el final, y el delantero acertaba con un cabezazo tras una falta que pudo evitarse. Una igualada justa por lo visto en el terreno de juego, con un Espanyol que jamás se dio por vencido y tuvo innumerables ocasiones, y un Valencia que dio los picotazos habituales de los delanteros del equipo y que supo aguantar con oficio cuando los blanquiazules conseguían hundirle en el área. Además, Agirrezabala se transformaba en Mamardashvili para pararlo todo. Al menos no es una derrota, que era lo que había ocurrido en Pamplona y en el Johan Cruyff, ambas además sonrojantes.

