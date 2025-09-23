Una bofetada a destiempo

Vaya bajón. Era la primera victoria de la temporada fuera de casa, pero Puado dio una bofetada al valencianismo cuando ya nadie lo esperaba. Era ... la prolongación, justo en el minuto en el que se debía pitar el final, y el delantero acertaba con un cabezazo tras una falta que pudo evitarse. Una igualada justa por lo visto en el terreno de juego, con un Espanyol que jamás se dio por vencido y tuvo innumerables ocasiones, y un Valencia que dio los picotazos habituales de los delanteros del equipo y que supo aguantar con oficio cuando los blanquiazules conseguían hundirle en el área. Además, Agirrezabala se transformaba en Mamardashvili para pararlo todo. Al menos no es una derrota, que era lo que había ocurrido en Pamplona y en el Johan Cruyff, ambas además sonrojantes.

RCD Espanyol Dmitrovic, El Hilali (Rubén, 68'), Riedel, Cabrera, Romero (Salinas, 82'), Lozano (Urko, 68'), Expósito, Pickel (Roberto, 57'), Dolan (Roca, 82'), Puado y Kike García. 2 - 2 Valencia CF Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà (Vázquez, 76'), Santamaría, Pepelu (Ugrinic, 60'), Rioja (Guerra, 76'), Diego López (Beltrán, 60'), Danjuma (Thierry, 71') y Hugo Duro. Goles 0-1, Arnaut Danjuma (15'). 1-1, Leandro Cabrera (59'). 1-2, Hugo Duro (62'). 2-2, Javi Puado (90+6').

Árbitro Guzmán Mansilla (Comité andaluz). Amonestó a Pickel, Diakhaby, Diego López, Santamaría y Agirrezabala.

Incidencias Partido disputado en el RCDE Stadium ante 26.802 espectadores.

El fútbol es un estado de ánimo. Es la clave del juego por encima de las cualidades técnicas de los futbolistas. El Valencia se presentó en Cornellà sacando pecho. El triunfo frente al Athletic varió hasta el color de la cara de los valencianistas.Sonrientes, confiados, seguros de no volver a sucumbir. Y los primeros minutos así lo demostraron. Control del balón, seguros en defensa, acciones atrevidas por la banda y búsqueda del gol. Vamos, lo que debe ser habitual en un equipo y que el Valencia había desdeñado en los choques fuera de casa. Llegaban las ocasiones, una primera con una volea de Luis Rioja que salió alta y después con un chut alto de Pepelu. El de Dénia volvía a la titularidad en lugar de Javi Guerra. Corberán quería más protección defensiva. El Espanyol se revolvió con una internada de Dolan que, tras recortar a Tárrega, remataba fuera. Y de una área a la otra. Luis Rioja, que no para de correr en todo el partido, se marchó por la banda derecha y acertó con un centro excepcional que Danjuma aprovechó para anotar el primer gol del Valencia. La cobra picaba por segunda vez como blanquinegro (en este caso rojo Torino). Lleva ya 18 goles en su estancia en la competición española. Al final, hacer un esfuerzo económico por futbolistas de postín suele tener regalos. La racanería sólo provoca sufrimiento.

El Espanyol demostró que es un equipo a imagen y semejanza de su técnico. El gol en contra les enfureció. Y tomaron el protagonismo del partido. El conjunto catalán hundió al Valencia y empezaron a llegar las ocasiones. Tras una primera mitad de la primera mitad dominada por el Valencia, llegaba una segunda mitad de la primera mitad donde el Espanyol sacó las botellas de champán, aunque le faltó descorcharlo. Lo evitó especialmente Tárrega, que en una ocasión perica tuvo que sacar el balón desde la línea en dos ocasiones, una con el pie y otra con la cabeza. Kike García también lo había intentado y Agirrezabala le paró los pies. También lo hizo Diakhaby con Edu Expósito cuando ya iba a chutar para marcar. Y luego llegaron los cabezazos de Cabrera. En cada saque de esquina llegaba el remate del central del Espanyol. Sorprendía ver el 0-1 todavía en el marcador.

Pareció que no hubo descanso porque en la primera ocasión tras la reanudación nuevamente Cabrera cabeceaba, en este caso con enorme acierto. Centro medido de Edu Expósito y el urugayo batía a Agirrezabala. Vuelta a empezar. Corberán variaba el equipo con la entrada de Ugrinic y Lucas Beltrán. El técnico volvía a ser atrevido como lo fue ante el Athletic y le fue genial. Y sólo un minuto después, el centrocampista suizo lanzaba un córner con maestría y Hugo Duro se zafaba de su defensor y cabeceaba a la red. El partido se ponía donde quería el Valencia. Con el plus que da ir por delante y con la jerarquía defensiva que suele confomar Corberán (menos con el experimento contra el Barcelona). El Espanyol recurrió a lo mismo que en la primera mitad. Al ataque. Con ganas. Y empezaron a llegar las ocasiones. Por un lado y por otro. Pero el técnico deCheste ajustaba más al equipo con la entrada de Jesús Vázquez y Thierry Correia. Parapetarse atrás y buscar una contra letal.

Pero el Valencia jamás logró acercarse a Dmitrovic. Se metió atrás porque el Espanyol así lo propuso. Primero la tuvo Roberto, que había salido nada más iniciarse la segunda mitad. Después chutaba con malicia Edu Expósito y paraba Agirrezabala. Segundos después se repetía la ocasión. Curioso. Y luego llegaron los dos momentos que parecían indicar que el Valencia tenía flor en el Lluís Companys. Roberto se marchaba por la banda derecha tras fallar Foulquier en la línea de fuera de juego y su centro lo remataba en solitario Kike García, pero se le fue cruzado. Y la segunda la tuvo Puado, también más solo que la una, pero Agirrezabala se agigantó. Parecía imposible que alguien profanara la portería valencianista. El árbitro alargaba cinco minutos el partido y justo en el 95 el Valencia cometía una falta innecesaria. Subía hasta Dmitrovic. El centro lo cabeceó un espanyolista y el balón llegó a Puado, que ahora sí acertó para abofetear al Valencia.