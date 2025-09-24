Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma y Santamaria festejan un gol en Mestalla. JOSÉ JORDÁN / AFP

El notable rédito y contribuciones de los fichajes del Valencia

Las nuevas incorporaciones del verano comienzan a tener un rol importante dentro del plantel de Corberán y futbolistas como Julen Agirrezabala, Santamaria y Danjuma dan un paso al frente

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:48

Las individualidades muchas veces desatascan o determinan partidos. Es importante tener jugadores que sepan marcar las diferencias en un momento dado. Pero a lo largo ... de una temporada, los resultados los marcan el colectivo. Un entrenador precisa de todos sus jugadores y, en mayor o menor medida, que cuantos más jugadores sumen, mucho mejor para todos. Con las caras nuevas del Valencia CF, es lo que viene sucediendo y se está enfatizando más especialmente durante las últimas jornadas. Tras cuestionar en algunos casos si elevaban o no el nivel de la plantilla respecto a hace un año, parte de estos jugadores se están pronunciando sobre el césped durante los últimos encuentros, sobre todo tras el parón por compromisos internacionales.

