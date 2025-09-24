El notable rédito y contribuciones de los fichajes del Valencia

Las individualidades muchas veces desatascan o determinan partidos. Es importante tener jugadores que sepan marcar las diferencias en un momento dado. Pero a lo largo ... de una temporada, los resultados los marcan el colectivo. Un entrenador precisa de todos sus jugadores y, en mayor o menor medida, que cuantos más jugadores sumen, mucho mejor para todos. Con las caras nuevas del Valencia CF, es lo que viene sucediendo y se está enfatizando más especialmente durante las últimas jornadas. Tras cuestionar en algunos casos si elevaban o no el nivel de la plantilla respecto a hace un año, parte de estos jugadores se están pronunciando sobre el césped durante los últimos encuentros, sobre todo tras el parón por compromisos internacionales.

A estos nuevos futbolistas les faltaba conectar, entrar en dinámica y asumir los conceptos tácticos del técnico de Cheste. Poco a poco, han dado ese paso adelante que se precisaba de ellos. Y aunque los resultados generales son mejorables, el Valencia se impuso a un rival de Champions como es el Athletic Club y acarició el triunfo en casa del Espanyol, arrebatado cuando ya estaba avanzado el tiempo de añadido.

En ambos duelos, distintos son los protagonistas que han destacado positivamente en las filas valencianistas. Uno de estos ha sido Julen Agirrezabala. El postero vasco va armándose de galones y con buenas atajadas y actuaciones de mérito hace que la marcha de Mamardashvili sea un poco menos dolorosa. Después de dejar la portería a cero en tan sólo una ocasión en las primeras cuatro jornadas de competición, con goleada encajada además en la visita al Johan Cruyff, Agirrezabala supo reponerse, precisamente ante su club de origen. Esa imbatibilidad la necesitaba. Y aunque en el RCDE Stadium no repitiera con el mismo desenlace, su actuación fue más que meritoria para regresar de vacío a Valencia. La estirada en los instantes finales, previa a la acción posterior del 2-2, confirmó la relevancia del arquero en los esquemas actuales.

Quien también ha caído de pie en Mestalla es Danjuma. Después de un año complejo y lejos de su nivel habitual en las filas del Girona, el extremo está deleitando y reencontrando su cénit deportivo. El futbolista de 28 años ayer dio su segundo picotazo, igualando los registros que hizo Rafa Mir en toda la pasada campaña. El gol anotado al Espanyol fue una culminación perfecta y que puso de manifiesto cómo la alianza con otros compañeros va ganando fuerza. Anteriormente, en la clara victoria en casa contra el Getafe, encarriló el camino hacia los tres puntos con la que significaba la segunda de las tres dianas blanquinegras.

Quien también se está erigiendo sin hacer excesivo ruido es Santamaria. Suya es una de las labores más desagradecidas del equipo, haciendo el trabajo sucio en la medular. Pero en la última cita disputada en Mestalla ya se afianzó y que, si en algún momento se precisa, él se viste con el traje de guerra. Un gol y una asistencia materializada, con una actuación que le refuerza y con una titularidad que a corto plazo no parece dispuesta a perder, rotaciones al margen. Aunque en Cornellà coincidieran ambos sobre el césped, todo hace indicar que ganado la pugna a Pepelu, con el trabajo del día a día y las buenas respuestas en las jornadas ligueras.

Entre estos actores con la etiqueta de fichajes, Ugrinic quiere también ir consolidándose paulatinamente y ganarse la confianza de Corberán con más participación. Algo menos de 90 minutos acumulan sus piernas, repartidos en cuatro encuentros. Ante el Espanyol, aprovechó ese reducido tiempo del que gozó y sacó a relucir el guante que tiene en el pie. Un córner perfectamente ejecutado sirvió para conectar con Hugo Duro y que el delantero anotara, en lo que significaba el tercer tanto del Valencia a balón parado en lo que se lleva de temporada.

Mientras, de otros se espera más. Mucho más de hecho. Dani Raba, tras vivir un debut con gol en la jornada inaugural, ha pasado a ni siquiera saltar al césped en los dos últimos partidos disputados a domicilio. Caso muy parejo al de Copete, llamado a ser titular en el puesto de central, pero relegado a la suplencia en los últimos dos compromisos. Y participación muy testimonial de los refuerzos ofensivos como colofón del mercado, Beltrán y Ramazani, si bien el belga contribuyó con una asistencia en su primer partido contra el Getafe.