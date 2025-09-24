La cara y la cruz del Valencia en el inicio de Liga con las acciones a balón parado

La jornada intersemanal en el RCDE Stadium no terminó con buen sabor de boca. Significó que una victoria que parecía prácticamente hecha se escapara en ... el último suspiro. Pero también, por la forma en que se produjo, pone en evidencia que el Valencia CF todavía debe de seguir puliendo numerosas facetas del juego, entre ellas la de la defensa en las acciones a balón parado, donde fue una víctima y encajó ambos tantos de la misma manera.

El equipo de Carlos Corberán se vio duramente castigado en la ejecución de estas jugadas por parte del Espanyol. Las dos dianas del conjunto periquito llegaron precisamente mediante este modus operandi. Primero, mediante el testarazo de Cabrera en un córner cuando iba a cumplirse la hora de juego, imponiéndose en altura a una imprecisa y endeble marca de Diakhaby y Luis Rioja. Ya en tiempo de descuento, el Valencia volvió a pagar la factura y el capitán Puado rescataba un punto en clave blanquiazul. Una falta desde zona de tres cuartos, dos remates conectados en el aire por parte del cuadro local dentro del área y el balón terminó al fondo de las mallas defendidas por Julen Agirrezabala.

Hasta la fecha, el Valencia parecía tener controlada esta faceta. Cuando anteriormente la Real Sociedad, Osasuna y Barcelona lograron derribar la primera línea, fue mediante jugadas con el balón en circulación, aunque en algunas de ellas se plasmó cierta desatención mediante los centros laterales o consecuencia de una alta permisividad cuando se aproximaban al área.

Por otra parte, también es digno de ensalzar cómo el conjunto valencianista ha sabido sacar un alto rédito a estas acciones a balón parado, pero cuando son a favor. Precisamente, en la visita al Espanyol, Hugo Duro también obtuvo petróleo en un córner botado por Ugrinic, en lo que significaba la segunda ventaja del día para el colectivo que vistió con su segunda vestimenta, la rojo torino.

En las seis jornadas disputadas, el delantero establecía el que se convertía en el tercer gol mediante la táctica. Cuando las fuerzas se igualan y no se pone de manifiesto las posibles diferencias de calidad entre las plantillas, el Valencia de Corberán está sabiendo convertir todo ello en una virtud, con un alto porcentaje de acierto al haber anotado en la mitad de las citas disputadas hasta la fecha en este tramo inicial de la competición liguera.

De esta manera, el '9' blanquinegro siguió el camino que habían trazado previamente Santamaría, en la anterior jornada en Mestalla frente al Athletic Club que servía para desvirgar el marcador, y Diakhaby en el abultado 3-0 contra el Getafe. Por delante, si el equipo de la capital del Turia quiere aspirar a cotas mayores, deberá seguir ensalzando el poderío que ha demostrado en el ataque, pero con más cautela y vigilancias a la hora de defender en los saques de esquinas o faltas en contra.