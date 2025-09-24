Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts
Cabrera remata de cabeza ante la defensa del Valencia. AFP

La cara y la cruz del Valencia en el inicio de Liga con las acciones a balón parado

El equipo de Carlos Corberán evidencia la falta de contundencia defensiva y encaja los dos goles contra el Espanyol de este modo, mientras que Hugo Duro anota el tercer gol a favor mediante la pizarra

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:23

La jornada intersemanal en el RCDE Stadium no terminó con buen sabor de boca. Significó que una victoria que parecía prácticamente hecha se escapara en ... el último suspiro. Pero también, por la forma en que se produjo, pone en evidencia que el Valencia CF todavía debe de seguir puliendo numerosas facetas del juego, entre ellas la de la defensa en las acciones a balón parado, donde fue una víctima y encajó ambos tantos de la misma manera.

