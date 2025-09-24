La curiosa conexión de Pepelu con el estadio del Espanyol

Tras dos jornadas de ausencia, Pepelu volvió a hacer su acto de aparición con el Valencia. Lo hizo en el empate a dos goles contra el Espanyol ... . Y además, formando parte del once titular que decidió alinear Corberán. Para el de Denia era una tarde para mostrar una particular reivindicación y no decepcionó en un estadio fetiche para él.

El mediocentro ejerció en la sala de máquinas del Valencia CF y tuvo un papel influyente en el rumbo del encuentro. Tras varias actuaciones discretas, Pepelu recuperó galones e hizo acto de aparición en el primer gol de los valencianos, ayer con el atuendo rojo torino. Suyo fue el pase que desencadenó en el gol de Danjuma. El jugador valenciano tiró de su vista periférica y vio el desmarque por la banda derecha. Luis Rioja fue el receptor de ese decisivo pase al hueco, para finalmente asistir al neerlandés y establecer el provisional cero a uno.

El jugador valencianista, que después fue decayendo en el porcentaje de acierto de sus pases y protagonizó siete pérdidas de posesión, reencontró sensaciones en la hora que estuvo sobre el verde. Y es que Cornellà-El Prat, ahora bautizado con el nombre de RCDE Stadium, fue el lugar de bautismo en el fútbol profesional para Pepelu.

Allí mismo disputó con el Levante su primer partido oficial. Era diciembre de 2015, en un partido de Copa del Rey y con apenas 16 años vivió su puesta de largo como granota. Sin embargo, su asentamiento en las filas levantinistas no se certificó hasta varias temporadas más tarde, tras un par de cesiones a Portugal y también al Hércules, pero el dianense entonces mostró en el estadio del Espanyol que tenía mimbres para convertirse en el jugador que es actualmente.