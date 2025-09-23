El Valencia mereció ganar y mereció perder

Tras la importantísima victoria ante el Athletic de Bilbao, el Valencia CF visitaba Cornellà con el ánimo de puntuar ya fuera de Mestalla. Victoria relevante ... contra uno de los mejores equipos de la liga, el Athletic Club, no sin sufrimiento, finalmente lograda aprovechando las circunstancias en su desarrollo. Por un lado, el cansancio de la segunda mitad contra un rival inmerso en Liga de Campeones, enfrentamiento reciente en San Mamés ante el Arsenal, un cambio de mentalidad en la presión, mucho más alta y efectiva para robar más cerca de portería contraria, y la expulsión de Vivian, empujaron a los nuestros hacia la consecución de los tres puntos.

Mestalla es un campo exigente, y los visitantes acabaron sucumbiendo debido a su falta de acierto en la primera mitad y al peso y la carga de la competición europea. Y el Valencia CF es un equipo que suele aprovechar bien este tipo de condicionantes para decantar a su favor el envite.

Ayer, de nuevo en campo ajeno, y contra un Espanyol consistente hasta el momento –diez puntos en la clasificación, tres victorias y un empate hasta esta sexta jornada– y muy bien en su estadio, ganando a atlético de Madrid, Osasuna y Real Mallorca, nada fácil. Sólo había perdido en el Santaigo Bernabéu. Un equipo reconocible, manteniendo la base de su plantilla, compitiendo convenientemente hasta ahora.

Corberán, tras el rendimiento de Santamaría, y la entrada satisfactoria en campo de Lucas Beltrán y Ramazani, contento confirmando la posibilidad de aprovechamiento de un grupo, al menos en ataque, con diversas posibilidades de elección. Muchos jugadores, y buenos en ese memento del juego.

Y Corberán sorprendió, al menos a mí. No se esperaban muchos cambios, unos hablábamos de Hugo Duro, que sí entró desde el principio, otros como Jesús Vazquez, o Ramazani o Copete, pero nadie pensó que Javi Guerra sería el elegido. Entró Pepelu junto a Santamaría, y Hugo Duro arriba, el resto, los mismos, los que más se esperaba.

Y hablo del Espanyol, destacó que maneja diferentes posibilidades de ataque, la contra, y el posicional con determinados desajustes al rival, además de tener bastante claridad en la salida desde atrás. Eso comentó. Analizado, las soluciones se debían dar correctamente y ser bien ejecutadas por los futbolistas.

El Valencia CF empató un partido que debió ganar, pero que por circunstancias que ahora comentaré, seguramente mereció perder. Jugó veinticinco minutos fantásticos, siendo superior al rival, incluso se adelantó en el marcador, es decir, lo plasmó en el resultado. Pero hizo el Espanyol suficientes cosas para sacar un mejor resultado, incluso la victoria. Y también es cierto que al producirse el empate en el último minuto, me duele más reconocer que el RCD Espanyol mereció mucho más. Y es por eso que comento que el Valencia CF, al igual que ante el Athletic Club, marcó dos goles en sus dos remates entre palos, y tuvo en Aguirrezabala a su mejor futbolista. Cuando el portero es el mejor, algo estamos haciendo mal. El Valencia CF, cuando es superior al rival, no lo es tanto como inferior cuando el rival te supera, y eso se debe analizar.

Una pena, pudieron ser tres puntos, aunque visto lo visto, creo que debemos dar por muy positivo el punto logrado finalmente. Al menos se ha roto la tendencia de derrotas en los partidos fuera de casa. Si consigue sacar puntos lejos de Mestalla y los mantiene ante su afición, el equipo irá ascendido en la clasificación hasta puestos donde siempre debe estar.