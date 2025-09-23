Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agirrezabala despeja un lanzamiento de Kike García. Efe/ enric Fontcuberta

Agirrezabala se disfraza de Mamardashvili

Las ocho paradas del vasco evitan la derrota del Valencia en Cornellá. Tras la dura derrota en Barcelona todas las críticas apuntaron al de Donosti y el portero ha reaccionado con dos grandes actuaciones

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:44

Es cierto que la última jugada en Cornellá, haciendo el símil con un partido de baloncesto el gol de Puado entró un segundo antes de ... que sonara la bocina, va a condicionar todos los análisis del empate del Valencia. Pero sería injusto que no permitiera dar luz a otras realidades del partido. Una de ellas, pese a que en esa última jugada tras saque de falta lateral Julen pudo hacer algo más antes de que el balón fuera peinado para una segunda jugada, es que la actuación del portero de Donosti permitió a los de Corberán salvar un punto. Antes de esa acción, eran tres. Agirrezabala se disfrazó de Mamardashvili en la guarida del Espanyol para firmar una de esas actuaciones que valen puntos. En este caso uno, el primero en el arranque de la temporada de los valencianistas fuera de casa.

