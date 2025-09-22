El Real Sociedad - Mallorca se emite en abierto gratis por televisión: a qué hora juegan y dónde verlo El conjunto txuri-urdin recibe al conjunto catalán en busca de la primera victoria liguera

Lunes, 22 de septiembre 2025

La Liga EASPORTS disputa este martes 23 de septiembre la jornada 6, que es intersemanal y que ya celebró su primer partido a finales del mes de agosto. Celta y Betis (1-1) abrieron una jornada adelantada debido a la disputa de partidos europeos, y del 22 al 24 de septiembre se juegan los otros 9 partidos, entre ellos el Levante-Real Madrid y el Oviedo- Barcelona, que cierra la jornada.

Horarios de la jornada

Martes 23 de septiembre

19 horas: Athletic Club VS Girona FC. DAZN

19 horas: Espanyol VS Valencia. Movistar LALIGA

21:30: Levante UD VS Real Madrid. Movistar Plus+, Movistar LALIGA

21:30: Sevilla FC VS Villarreal CF. DAZN

Miércoles 24 de septiembre

19:00: Getafe CF VS Deportivo Alavés. DAZN

21:30: Atlético de Madrid VS Rayo Vallecano. Movistar LALIGA

21:30: Real Sociedad VS RCD Mallorca. DAZN EN ABIERTO

Jueves 25 de septiembre

19:30: CA Osasuna VS Elche CF. Movistar LALIGA

21:30: Real Oviedo VS FC Barcelona. DAZN

Los derechos de emisión los comparten Movistar y Dazn, pero uno de los partidos de cada jornada se emite en abierto. Te explicamos cómo ver el encuentro de forma gratuita tanto en los dispositivos móviles como a través de la televisión.

Horario y dónde ver el partido por TV

La Real Sociedad recibe al RCD Mallorca en la sexta jornada de la Liga EASPORTS, este miércoles 23 de septiembre a las 21:30 horas. El choque se disputará en el Reale Arena de San Sebastián y se puede seguir el encuentro en abierto y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN si necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

- Una vez seleecionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Real Sociedad-Mallorca) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una smartTV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.