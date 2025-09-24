El partido que se puede ver en abierto gratis por televisión este fin de semana: cuándo juegan y dónde verlo El Girona recibe al Espanyol después de una jornada semanal en el que ambos equipos han sacado un punto

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

La jornada 7 de la Liga EASPORTS arranca este viernes 26 de septiembre, apenas 24 horas después de que haya finalizado la intersemanal que ha deparado la goleada del Real Madrid ante el Levante (1-4), el empate del Valencia ante el Espanyol (2-2) o la victoria del Villarreal en Sevilla (1-2).

La jornada 7 empieza con un duelo catalán entre Girona y Espanyol, dos equipos con ambiciones diferentes en este inicio de temporada. Será el partido que se podrá ver en abierto y gratis por televisión, aunque el gran partido de la jornada será el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid , que se disputa el sábado a las 16.15 horas en el Metropolitano.

Resultados y clasificación de la Primera división.

Horarios de la jornada

Viernes 26 de septiembre

Girona vs Espanyol 21:00 DAZN EN ABIERTO y Movistar LaLiga

Sábado 27 de septiembre

Getafe vs Levante 14:00 DAZN

Atlético de Madrid vs Real Madrid 16:15 DAZN

Mallorca vs Alavés 18:30 Movistar LaLiga

Villarreal vs Athletic 21:00 DAZN

Domingo 28 de septiembre

Rayo Vallecano vs Sevilla 14:00 Movistar LaLiga

Elche vs Celta 16:15 DAZN

Barcelona vs Real Sociedad 18:30 Movistar + y Movistar LaLiga

Betis vs Osasuna 21:00 Movistar LaLiga

Lunes 29 de septiembre

Valencia vs Oviedo 21:00 DAZN

Los derechos de emisión los comparten Movistar y Dazn, pero uno de los partidos de cada jornada se emite en abierto. Te explicamos cómo ver el encuentro de forma gratuita tanto en los dispositivos móviles como a través de la televisión.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Girona recibe al Espanyol en la séptima jornada de la Liga EASPORTS, este viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas. El choque se disputará en el Estadi Municipal de Montilivi y se puede seguir el encuentro en abierto y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN si necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

- Una vez seleecionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Girona-Espanyol, como fue entre semana el Real Sociedad-Mallorca) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una smartTV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.