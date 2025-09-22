Los puntos de Celta y Betis de la jornada 6 adelantada de LaLiga Fantasy: los chollos de última hora y los jugadores a blindar El Celta-Betis se jugó con antelación a la jornada que se disputará entre semana

Nacho Ortega Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:44

La jornada 6 de LaLiga se disputa desde este martes 22 de septiembre, pero empezó mucho antes, concretamente el 27 de agosto, cuando se disputó de manera adelantada el partido Celta-Betis (1-1). Para los juegos fantasy esto puede suponer todo o nada. En algunos los jugadores no tienen que hacer nada porque el equipo que dejaron hecho a finales de agosto es el que les va a puntuar a finales de septiembre. Pero en otros, como LaLiga Fantasy, el equipo se graba este martes, con lo que los jugadores ya conocen los puntos del partido de agosto. Y esto esuna ventaja muy grande para poder asegurar puntos.

La jornada 6 oficial arranca el martes 23 de septiembre a las 19 horas con el Athletic-Girona y Espanyol-Valencia, y quien no haya blindado a los jugadores estrella del partido ya habrá sufrido en sus carnes algún que otro clausulazo. En el caso de que los más puntuados no hayan salido aún en el mercado, podría darse el caso de que lo hicieran este lunes, provocando una superinflación de precios en algunos casos.

¿Y quiénes son los jugadores que se han convertido en un chollo para esta jornada intersemanal? Los dos goleadores del partido, Bartra y Hugo Álvarez, sumaron 14 y 10 puntos, mientras que otros recomendables son Lo Celso (10), Valles (7) o Natan (6). Puedes consultar todos los puntos de este partido, para hacer algún fichaje deúltima hora si puedes... o para no poner a los jugadores que no hayan sido muy rentables esta jornada:

Puntos del Celta en la jornada 6

Radu 4

Mingueza 3

Ristic 4

Javi Rodríguez 3

Yoel Lago 4

Ilaix Moriba 3

Hugo Sotelo 6

Hugo Álvarez 10

Swedberg 1

Borja Iglesias 3

Pablo Durán 4

Suplentes

M. Alonso 4

Javi Rueda 3

Bryan Zaragoza 3

Iago Aspas 3

Ferrán Jutglá 3

Puntos del Betis en la jornada 6

Álvaro Valles 7

Marc Bartra 14

Ricardo Rodríguez 4

Hector Bellerín 4

Natan 6

Pablo Fornals 4

Lo Celso 10

Aitor Ruibal 2

Rodrigo Riquelme 4

Sergi Altimira 2

Cucho 2

Suplentes

Valentín Gómez 2

Dani Pérez 2

Bakambu 2

Chimy Avila 1

Pablo García 2

