Así está la clasificación de LaLiga en tiempo real
Nueva jornada en la máxima categoría del fútbol español
JZ
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:50
Este martes 23 de septiembre ha continuado la jornada 6 que ya arrancó hace unas semanas con el encuentro entre el Betis y el Celta de Vigo. El Valencia CF visitaba el estadio del Espanyol mientras que el Levante UD recibía en el Ciutat de València la visita del líder, el Real Madrid.
Puedes consultar en este enlace la clasificación en tiempo real de LaLiga.
