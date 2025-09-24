El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación La afición del Levante entonó el cántico contra el jugador y Elgezabal denuncia públicamente la actitud del brasileño durante el partido

Eric Martín Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:12 | Actualizado 09:19h.

La visita del Real Madrid a cualquier estadio de LaLiga provoca a todos un plus de motivación y agitación a su vez. Especialmente, esto se ha acentuado en los últimos años consecuencia del comportamiento de distintos jugadores, donde Vinícius Junior suele ser uno de los más señalados. Eso mismo volvió a suceder anoche en el Ciutat de Valencia, en la victoria del equipo de la capital. Mientras la afición granota empleaba la sorna, el futbolista empleó una jornada más una actitud desafiante que también hizo que uno de los capitanes del Levante denunciara públicamente su actitud.

Corrían los minutos iniciales del primer tiempo del partido. En el graderío del estadio levantinista reinaba un ambiente de noche grande. Todavía con 0-0 en el marcador, se empezó a oír el cántico habitual de «Vinícius balón de playa». Desde el sector de Levante Fans en ese momento también se mostraron varias pelotas inflables con las que se jugueteó.

El atacante del Real Madrid se tomó su particular venganza. Al anotar el primer gol del encuentro, se aproximó a la zona de Gol Alboraya para realizar un bailoteo, algo que tampoco sentó especialmente bien a la hinchada levantinista, que a lo largo del partido repitió un par más de veces tales notas contra el carioca.

A Vinícius Junior no hubo que reprocharle severamente alguna otra acción más en concreto que aún enervara más a los presentes. No obstante, durante los prolegómenos finales y tras una acción fallada, dedicó uno de sus habituales gestos hacia el público que, aunque de forma disimulada, no pasó desapercibido para muchos.

Tampoco lo hizo para Elgezabal. En la rueda de prensa postpartido, uno de los capitanes del Levante denunció públicamente el comportamiento que había mostrado el astro brasileño, denominado 16º mejor jugador del mundo esta temporada. «Es verdad que cuando se nos falta el respeto no sólo a nosotros sino a la afición que representamos, también somos personas y debemos de decir basta. Es un jugador que tiene mucho potencial, pero hay distintas situaciones que no las paso como persona. Defiende y transmite unos valores que hay veces hay que decir basta. No era momento para ello y estaba fuera de lugar. Tampoco quiero darle más bombo porque no es necesario. Yo defiendo a mi gente y nada más», explicó el jugador del Levante.