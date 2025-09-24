Julián Calero: «Hay que mantener la calma porque no era nuestra Liga»

«Tenemos que saber convivir en el fango porque sabemos que vamos a luchar en la parte de abajo». Así de gráfico se mostró Julián ... Calero a la hora de valorar la situación en la que queda su equipo tras las primeras seis jornadas de Liga, con cuatro puntos pero con el Barça y el Real Madrid ya como historia de la primera vuelta: Pasamos página, hay que mantener la calma porque esta no era nuestra Liga aunque queríamos competir. Hay que pasar como el parabrisas en el coche, echarle agua».

Sobre el partido ante los blancos, reconoció que no se sintieron cómodos «porque cuando nos metemos en bloque bajo somos incapaces de defender bien porque el alma de mis jugadores no es esa. Nos han hecho daño con los espacios porque son rápidos y precisos y difíciles de parar». Calero se quedó como algo positivo con el arranque del segundo tiempo «porque al meter el gol tuve la sensación de que podíamos hacerles daño pero en cuento tienes un despiste te matan. Es lo que tienen los buenos jugadores, que cuando crees que puedes hacer algo te pegan un hachazo. Ahora, nos toca el Getafe o el Oviedo y ahí intentaremos apretar». Por su parte, Elgezabal dejó claro que el equipo debe centrarse ahora en comenzar a sumar puntos en los siguientes partidos ante rivales directos: «Tuvimos un buen arranque pero nos pillaron en un par de transiciones y estos rivales cuando les dejas espacios te matan. Hay que mejorar para conseguir los puntos que son necesarios en la categoría. Intentamos competir contra todos los rivales y sabemos que tenemos que empezar a puntuar cada fin de semana».