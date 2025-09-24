Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, durante el partido contra el Real Madrid. europa press

Julián Calero: «Hay que mantener la calma porque no era nuestra Liga»

El técnico granota manda un mensaje de tranquilidad tras pasar ya por el Barça y el Real Madrid: «Hay que saber convivir en el fango»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:20

«Tenemos que saber convivir en el fango porque sabemos que vamos a luchar en la parte de abajo». Así de gráfico se mostró Julián ... Calero a la hora de valorar la situación en la que queda su equipo tras las primeras seis jornadas de Liga, con cuatro puntos pero con el Barça y el Real Madrid ya como historia de la primera vuelta: Pasamos página, hay que mantener la calma porque esta no era nuestra Liga aunque queríamos competir. Hay que pasar como el parabrisas en el coche, echarle agua».

