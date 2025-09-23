Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los muy buenos no perdonan

El Levante cae ante el Real Madrid tras los zarpazos de Vinícius, Mastantuono y Mbappé. El equipo de Calero tiene un par de ocasiones en el inicio, pero perdona y acaba claudicando ante el talento merengue

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:40

David contra Goliat no siempre termina con victoria del pequeño. Hay veces que las películas son así y ganan los tipos malos. Como en los ... Vengadores. Como Thanos, el Real Madrid se plantó en el Ciutat de València con todas las piedras del infinito en su puño, mostrando un ramillete de estrellas sin parangón que hizo lo que quiso en Orriols. Vinícius, Mbappé, Mastantuono, Valverde, Güler... y así podríamos estar todo el día. Bastaron un par de chispazos de los cracks merengues, aprovechando además los errores de los granotas, para llevarse el gato al agua y los tres puntos de su visita. Los de Xabi Alonso se mantienen líderes habiéndolo ganado todo, y el Levante de Julián Calero recibe un golpe de realidad. Porque esto es la Primera División. Y si perdonas, pues te pasa esto ante los mejores. No debe hundir la moral conseguida en Girona. Entraba dentro de lo esperado perder contra el Real Madrid. Ahora es cuestión de reponerse rápido y pensar ya en el siguiente, el Getafe.

