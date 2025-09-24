Kervin Arriaga disipa las dudas y se descarta una posible lesión

Las alarmas resonaron anoche a la conclusión del partido entre Levante UD y Real Madrid. El mediocentro Kervin Arriaga, que disputó los últimos veinte ... minutos del encuentro más el tiempo de añadido, abandonaba el Ciutat de Valencia con aparentes problemas físicos. A la salida de la zona mixta se le apreció con un vendaje en la zona de la rótula y con síntomas de cojera que le impedían caminar con normalidad, un hecho que invitaba a pensar que pudiera sufrir algún tipo de lesión.

No obstante, las noticias son esperanzadoras después de que el equipo haya retomado el trabajo esta mañana en la Ciudad de Buñol. El internacional hondureño ha podido formar parte del grupo en los distintos ejercicios programados por Calero y se descarta así cualquier tipo de contratiempo físico que le devolviera a la enfermería granota. Cabe recordar que una lesión muscular justo después de confirmarse su contratación le hizo perderse la totalidad de la pretemporada y no ha sido hasta inicios del mes de septiembre cuando ha estado con la dinámica habitual junto a sus compañeros.

De esta manera, Kervin Arriaga podrá estar a disposición del técnico de cara a la próxima jornada que el Levante disputará en el Coliseum, el próximo sábado a partir de las 14:00 horas. Hasta la fecha, el jugador que llegó este verano traspasado desde el Partizán de Belgrado no ha gozado de ninguna titularidad y apenas ha contado con una participación testimonial en los últimos tres encuentros de Liga.

En un momento con el calendario tan apretado y después de que Oriol Rey haya sumado todos los minutos contra el Real Madrid, se deberá valorar si el estado del jugador centroamericano es totalmente óptimo y si se considera que ya ha alcanzado el ritmo de juego suficiente para poder ser de la partida inicial en esta séptima cita, frente a un rival de exigencia en su estadio como es el Getafe.