Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Kervin Arriaga, en el partido entre Levante y Real Madrid. EP

Kervin Arriaga disipa las dudas y se descarta una posible lesión

El centrocampista hondureño concluyó el partido entre el Levante y Real Madrid con molestias, pero se ejercita con normalidad en la primera sesión de entrenamiento

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:59

Las alarmas resonaron anoche a la conclusión del partido entre Levante UD y Real Madrid. El mediocentro Kervin Arriaga, que disputó los últimos veinte ... minutos del encuentro más el tiempo de añadido, abandonaba el Ciutat de Valencia con aparentes problemas físicos. A la salida de la zona mixta se le apreció con un vendaje en la zona de la rótula y con síntomas de cojera que le impedían caminar con normalidad, un hecho que invitaba a pensar que pudiera sufrir algún tipo de lesión.

