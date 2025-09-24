Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong celebra el gol contra el Real Madrid. REUTERS/Pablo Morano

Etta Eyong certifica su primer récord con el Levante

El delantero camerunés ha caído con el pie derecho en el Ciutat de Valencia, encadena tres partidos marcando gol y supera los registros de los mejores debutantes en Primera División

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:25

Poco tiempo ha necesitado Etta Eyong para conquistar prácticamente a todo el levantinismo. Desde el minuto 1, parecía un fichaje destinado a dejar huella en ... Orriols. Con su fútbol, lo que realmente importa, lo está certificando. Tras repetir como goleador en la cita contra el Real Madrid, se ha consagrado con el primer récord en clave levantinista y su nombre ya pasa a los anales de la historia del club.

