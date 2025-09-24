Etta Eyong certifica su primer récord con el Levante

Poco tiempo ha necesitado Etta Eyong para conquistar prácticamente a todo el levantinismo. Desde el minuto 1, parecía un fichaje destinado a dejar huella en ... Orriols. Con su fútbol, lo que realmente importa, lo está certificando. Tras repetir como goleador en la cita contra el Real Madrid, se ha consagrado con el primer récord en clave levantinista y su nombre ya pasa a los anales de la historia del club.

El delantero camerunés rubricó el tercer gol con la zamarra azulgrana en la velada frente al Real Madrid. Hasta el momento, está demostrando una facilidad pasmosa para ver portería, sin importarle el rival que hay delante ni las circunstancias del partido. Anoche se elevó a los cielos del Ciutat de Valencia al saber leer a la perfección la trayectoria de un balón dividido, anticipándose a Courtois y cabeceando para dar esperanzas al menos durante unos minutos a las aspiraciones del Levante.

Son tres goles en sus tres primeras apariciones. Unos cómputos que ya le convierten de forma oficial en el mejor debutante a nivel goleador con el Levante en Primera División. Hasta la fecha, nadie ostentaba tal privilegio, si bien jugadores como Felipe Caicedo u Obafemi Martins también anotaron en su debut, pero no en los tres primeros encuentros que gozaron con el decano valenciano.

Además, Etta Eyong es después de Mbappé el futbolista de las grandes ligas europeas que ha intervenido en la consecución de más goles. Contando sus aportaciones con el Villarreal en las primeras tres jornadas y el resto con el Levante UD, el ariete ya ve en sus registros particulares cómo ha logrado cuatro goles y tres asistencias.

Ahora el siguiente gran reto de Etta Eyong pasa por seguir rubricando goles como levantinista de cara a perseguir el objetivo de la permanencia. De repetir en el Coliseum, en el partido que el Levante afrontará en Getafe el próximo sábado a partir de las 14:00 horas, igualará con una marca casi sin precedentes. Porque de esta forma hilaría cuatro encuentros consecutivos anotando gol, un hecho que tan solo ha logrado Morales cuando durante la temporada 2021-22, año que finalmente desencadenó en el descenso, anotó siempre entre las jornadas 30 y 33 de la competición liguera.