Unai Elgezabal en una acción con Vinícius Junior. AFP

Unai Elgezabal: «Vamos a limpiar cabezas y seguir hacia delante»

El defensa y capitán del Levante hizo su particular valoración tras la derrota contra el Real Madrid, apeló a la autocrítica y en que no tiene «ninguna duda con este equipo» y tampoco obvió la polémica con Vinícius Junior

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:37

«Obviamente no satisfechos, porque a nadie le gusta perder». Así de contundente se mostraba Unai Elgezabal al término del partido de anoche, saldado con derrota contra el Real Madrid ... . Después de la reacción en el inicio del segundo tiempo, un penalti en el que el defensa fue precisamente el infractor condenó definitivamente. Así lo admitía él mismo. «Una acción muy rápida, aislada. Yo lo que intento es tapar el tiro, recibo el recorte y es una pena porque creo que ahí se nos escapó un poco el partido. Estábamos en un buen momento con nuestra gente apretando. Lo he dicho siempre, creo que soy el primero en hacer autocrítica», valoró. Como uno de los capitanes, en una jornada así, fue el responsable de dar la cara por el equipo y entonando el mea culpa por su error, mostrando la ambición que atesora a este Levante de Julián Calero. Precisamente, en base a ello, también evidenció el margen de mejora y sus sensaciones a nivel individual. «Tengo que alzar la voz y asumir lo que he hecho. Creo que si hacemos un balance de todos los partidos, si queremos poner la lupa, obviamente hay muchos o ciertos errores que se pueden corregir. En ese sentido creo que me estoy encontrando bien».

