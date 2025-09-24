Unai Elgezabal: «Vamos a limpiar cabezas y seguir hacia delante»

«Obviamente no satisfechos, porque a nadie le gusta perder». Así de contundente se mostraba Unai Elgezabal al término del partido de anoche, saldado con derrota contra el Real Madrid ... . Después de la reacción en el inicio del segundo tiempo, un penalti en el que el defensa fue precisamente el infractor condenó definitivamente. Así lo admitía él mismo. «Una acción muy rápida, aislada. Yo lo que intento es tapar el tiro, recibo el recorte y es una pena porque creo que ahí se nos escapó un poco el partido. Estábamos en un buen momento con nuestra gente apretando. Lo he dicho siempre, creo que soy el primero en hacer autocrítica», valoró. Como uno de los capitanes, en una jornada así, fue el responsable de dar la cara por el equipo y entonando el mea culpa por su error, mostrando la ambición que atesora a este Levante de Julián Calero. Precisamente, en base a ello, también evidenció el margen de mejora y sus sensaciones a nivel individual. «Tengo que alzar la voz y asumir lo que he hecho. Creo que si hacemos un balance de todos los partidos, si queremos poner la lupa, obviamente hay muchos o ciertos errores que se pueden corregir. En ese sentido creo que me estoy encontrando bien».

El jugador vasco reflejaba «la ilusión» con la que habían preparado el encuentro, más delante de su gente, pero todos sabían de la dificultad y del «potencial» que ostentaba su rival, que finalmente terminó por imponerse. «Ahora hay que pasar página, sabemos que el sábado tenemos otro partido por delante. Toca intentar corregir y mejorar. A limpiar cabezas y a seguir hacia adelante», apeló. Ahora, tras dejar atrás los complicados duelos frente a Barcelona y Real Madrid, Elgezabal no dudaba en ningún momento de las capacidades del conjunto granota de cara a la permanencia. «Cada fin de semana hemos podido jugar mejor o peor, pero creo que hemos dado la cara, hemos competido. Obviamente, si quieres mirar los tres primeros partidos no sacas ningún punto y parece que es más difícil de lo que ha sido. No tengo ninguna duda con este equipo. Confío mucho en el potencial colectivo que tenemos y lo vamos a demostrar», reflexionó.

Reflejando su claro orgullo tanto por el estreno de la capitanía en partido oficial como por el apoyo del Ciutat de Valencia, al que tildó como «para quitarse el sombrero» y en una muestra de «comunión» e «ilusión recíproca», Elgezabal defendía el hecho de continuar siendo valientes, en ese paso adelante que había experimentado el Levante tras el cambio de sistema de las primeras jornadas. «Hay que ser atrevidos, porque hemos manejado diferentes sistemas, diferentes estilos de juego, y a veces también creo que si tenemos que morir, prefiero morir de pie», pero tampoco ocultaba que debían mantener más el control en distintas fases del juego.

Finalmente, en base a la polémica generada con Vinícius Junior, quiso expresar su opinión en lo que a él le respectaba como jugador levantinista. «Es verdad que cuando se nos falta el respeto no sólo a nosotros sino a la afición que representamos, también somos personas y debemos de decir basta. Es un jugador que tiene mucho potencial, pero hay distintas situaciones que no las paso como persona. Defiende y transmite unos valores que hay veces hay que decir basta. No era momento para ello y estaba fuera de lugar. Tampoco quiero darle más bombo porque no es necesario. Yo defiendo a mi gente y nada más», concluyó Elgezabal.