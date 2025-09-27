Héctor Rodas, sobre la posible renovación de Julián Calero: «Estamos contentos con él»

Poco a poco, el Levante se va adaptando a la nueva categoría. Con cuatro puntos en el casillero, afronta el duelo frente al Getafe con ... la ambición de reencontrarse con el triunfo. Durante la previa del encuentro, Héctor Rodas fue protagonista ante los protagonistas de DAZN e hizo su valoración sobre asuntos de distinta índole de la actualidad granota.

Uno de estos tuvo que ver al ser preguntado por la defensa. Héctor Rodas, que en su etapa como jugador se desempeñaba como central, admitió que existía margen de mejora. «En esa parcela estamos sufriendo bastante, en ataque estamos bien y por tanto hay que mejorar. Hay piezas nuevas que se están adaptando, otros vienen de lesión y confío que poco a poco tengamos esa mejor versión», respondió.

También opinó sobre dos nombres propios. Uno de ellos, el de Etta Eyong, que opta a ser nombrado mejor jugador del mes por LaLiga. «Espero que hoy tenga buena actuación, redondee su temporada y consiga ese premio que merece».

Por otra parte, desde una faceta más profesional, valoró la situación de Julián Calero y su posible renovación, sobre la que a fecha de hoy no hay avances significativos. «Estamos haciendo un trabajo alineados. Estamos contentos con él», comentó. No obstante, trasladaba cierta tranquilidad al ser un asunto a tratar en un futuro: «Conseguimos un ascenso histórico y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la temporada», concluyó Héctor Rodas.