Tres futbolistas del Levante y Valencia, nominados a mejor jugador del mes de LaLiga Etta Eyong, con tres goles anotados con el equipo granota, y Javi Guerra y Carlos Álvarez, en categoría sub-23, optan a los galardones de septiembre

Jueves, 25 de septiembre 2025

El mes de septiembre ha significado el de una cierta reacción por parte de los equipos de la ciudad Valencia. En ese sentido, también en el apartado individual, no es algo que haya pasado desapercibido para LaLiga. De cara a los galardones que otorga cada mes el organismo de la competición, hasta tres futbolistas del Levante UD y Valencia CF están nominados para conseguir distintos reconocimientos.

En lo que respecta al premio gordo, es decir, al de mejor futbolista de toda la competición, un granota se postula a conquistarlo. Etta Eyong es uno de los cinco nominados, junto a Pedri, Mbappé, Vargas y Fornals. El delantero del Levante, gracias a los tres goles, una asistencia y sus actuaciones destacadas desde su aterrizaje en Orriols, presenta unos números dignos para coronarse como el 'MVP' del mes de septiembre.

Por otra parte, en la nueva categoría que se ha añadido en lo que respecta a los futbolistas en edad sub-23, hay doble representación, una por cada equipo. El mediocentro Javi Guerra opta a él por parte del Valencia. Gracias a su liderazgo sobre el campo y con una asistencia de gol en el duelo contra el Athletic Club ha permitido al conjunto valencianista auparse en la clasificación.

El mediapunta Carlos Álvarez es otro de las aspirantes a mejor jugador joven de LaLiga. Recuperado plenamente de la pubalgia que le privó hacer una pretemporada acorde, está demostrando que la Primera División no se le queda pequeña y está pisando el acelerador a fondo en estas primeras jornadas. El gol de falta directa anotado al Girona y la asistencia en el partido contra el Betis, junto a otra serie de notables destellos, le hacen destacar junto al ya citado Javi Guerra más Fermín López, Arda Güler y Neto, los otros candidatos.