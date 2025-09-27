El 1x1 del Getafe-Levante: Kervin Arriaga impone su fuerza

Una primera parte reseñable y una segunda mitad a contracorriente de su rival. Los hombres de ataque marcaron diferencias, pero la defensa sigue a bajo ... nivel.

Mathew Ryan Portero 3

Una de sus facultades es transmitir seguridad al equipo y al resto de la defensa. Esta jornada no fue ese día. Si bien estuvo correcto aunque sin excesivo trabajo contra el Getafe, el gol encajado es una clara falta de comunicación con Matías Moreno y que finalmente significó perder dos puntos.

Jeremy Toljan Lateral derecho 5

No tuvo errores, con un trabajo correcto y sin apenas nada que achacar. No obstante, se mostró este sábado algo más dubitativo e impreciso en sus acciones. Tampoco fue tan constante en sus apoyos en la franja de ataque. Toljan parece consolidado en la titularidad y sin intención de ser reemplazado.

Dela Defensa central 7

Segunda titularidad consecutiva para Dela y no la desaprovechó. Cuando en los guiones parecía destinado a volver al banquillo, en su Madrid natal firmó una actuación muy seria. Impecable en la defensa de los balones áereos. Y de sus botas nació la acción del gol, con un certero pase en largo.

Matías Moreno Defensa central 3

Su vuelta al once estuvo marcado por más sombras que luces. El argentino empezó enchufado, pero poco a poco fue cayendo en la trampa del otro fútbol del Getafe y pudo penalizar más caro a su equipo. Para más inri, apareció en la foto del gol encajado y le faltó más determinación.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 5

Ni bien ni mal. Era un rival con el que ser cautos. A pesar de que le gusta incorporarse constantemente al ataque, en esta ocasión optó por ser más cauto en la defensa. De nuevo, vio tarjeta amarilla en la primera parte y le condicionó. Desafortunadamente, resbaló en el centro que originó el empate.

Kervin Arriaga Centrocampista 8

El hondureño al fin gozó de su primera titularidad. Llamado a ser un hombre importante, en Getafe, que estaba destinado a ser un partido muy táctico y físico, potenció sus virtudes. Arriaga se adueñó de la zona de medios y supo mantenerse firme, pese a sus problemas del martes.

Unai Vencedor Centrocampista 7

Se complementó y asoció muy bien con Kervin Arriaga. Le dio más libertad para intentar conectar con la línea de ataque y futbolísticamente lo agradeció. En cada balón dividido, no dudó en jugarse el tipo y pudo salir más malparado en una de ellas. Poco a poco va sintonizando.

Carlos Álvarez Interior derecho 5

No era un partido propicio para él. Cuando hubo ocasión de que pudiera imponer su juego, tampoco logró imponer su clase. De más a mucho menos. En la primera parte se le vio muy voluntarioso y empeñándose con constancia en defensa, pero se borró del mapa tras el descanso.

Roger Brugué Interior izquierdo 7

No marcó. Sus funciones ahora parecen destinadas a ser otra. Pero en este partido sí asistió. Brugué supo leer muy bien los espacios existentes en cada momento, como en la acción del gol. El control y posterior pase de gol a Iván Romero tuvo un papel fundamental para el desenlace.

Iván Romero Delantero 8

A Iván Romero perfectamente se le puede aplicar el dicho de que «si anotara todo, no estaría en el Levante». Como ocurrió en los anteriores tres partidos, falló la primera ocasión manifiesta que tuvo. Nuevamente, se repuso y anotó el cuarto gol de la temporada, aspirando al 'Trofeo Zarra'.

Etta Eyong Delantero 6

No siempre va a ser domingo para Etta Eyong. Supo interpretar muy bien el juego, al menos hasta el minuto 60. Actuó como hombre boya, forzó dos tarjetas amarillas a los rivales y facilitó los espacios para otros compañeros. Su desacierto fue mayor que otras jornadas y fue perdiendo fuerza.

Pablo Martínez Centrocampista 2

Con la labor de dar aire al centro del campo e intentar recuperar el dominio, fue incapaz de lograrlo. No termina de reconectar en Primera División.

Oriol Rey Centrocampista 3

Relegado a la suplencia, tras sumarse al partido a la hora de juego siguió en su dinámica actual enfatizada por la precipitación y desubicación.

Koyalipou Delantero 1

Completamente intrascendente. Veinte minutos sin nada reseñable, con numerosas pérdidas y una tarjeta amarilla. Debe aportar mucho más.

Olasagasti Centrocampista 5

De lo poco salvable desde el banquillo. El esfuerzo no escaseó, pero actuando más escorado a la izquierda tampoco pudo destacar en exceso.

José Morales Delantero 2

No se puede hacer milagros en cinco minutos más el descuento, pero Morales no se postula tampoco como un buen revulsivo en el Levante.

Julián Calero Entrenador 5

Tácticamente se impuso al principio y desquició a Bordalás, pero las novedades del técnico local llevaron el partido a su terreno y no hubo reacción.