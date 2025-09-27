Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional deja el primer premio en un pueblo de 722 vecinos que es un paraíso del senderismo
Kervin Arriaga, en el Getafe - Levante. EFE

El 1x1 del Getafe-Levante: Kervin Arriaga impone su fuerza

Dos partes bien diferenciadas en el Coliseum no permiten pasar del empate al equipo de Julián Calero y confirma que existe margen de mejora.

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:54

Una primera parte reseñable y una segunda mitad a contracorriente de su rival. Los hombres de ataque marcaron diferencias, pero la defensa sigue a bajo ... nivel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  2. 2 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  5. 5

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  6. 6 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  9. 9

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  10. 10 El precio de la luz da un respiro hoy sábado con tramos por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Getafe-Levante: Kervin Arriaga impone su fuerza

El 1x1 del Getafe-Levante: Kervin Arriaga impone su fuerza