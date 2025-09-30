El Real Oviedo reclamó el cambio de horario del partido contra el Levante Tras la demora del encuentro en Mestalla por la alerta roja por lluvias, el club ovetense demandó más margen para la siguiente jornada, pero LaLiga lo rechaza

Eric Martín Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 09:34

Choque de distintas posturas. Así puede resumirse estas horas de incertidumbre que está viviendo el Real Oviedo en la capital del Turia, al menos con un segundo episodio que respecta a la jornada de competición del próximo fin de semana. Si bien entendió a la perfección y accedió de buen modo al aplazamiento del duelo contra el Valencia CF debido a la alerta roja por fuertes y que finalmente se disputará este martes a partir de las 20:00 horas, entendía que esta demora trastocaba los planes y preparación de su siguiente partido, que casualmente será frente al Levante, otro equipo valenciano.

Es por ello que el club con sede en el Carlos Tartiere, mediante un acto de comprensión ante una situación ajena a ellos y en la que habían puesto todo de su parte para la demora de 23 horas del partido contra el Valencia, reclamaron que LaLiga también retrasara relativamente la jornada sabatina contra el Levante. Así lo admitió públicamente Agustín Lleida, su director general: «Se comentó porque lógicamente entendemos que va a haber tres días más de descanso para el Levante. Sin embargo, dentro del reglamento de LaLiga no está considerado un aplazamiento por este motivo y lo disputaremos como todos y con la misma energía de siempre», comentó desde el hotel en que la expedición carbayona se hospeda en la ciudad valenciana.

La intención por parte del Real Oviedo era posponer al domingo, un día más tarde de la programación original (sábado, 14:00 horas), su compromiso contra los granotas. Aludían al hándicap de ese descanso de más del que gozará su rival. Sin embargo, el organismo de la competición no atiende a tal petición ya que existe un margen superior a las 72 horas entre una y otra jornada, el tiempo necesario para una recuperación física oportuna, tal y como sucede con los clubes que disputan competición europea.

El Levante UD, que cedió sus instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol para que el Real Oviedo pudiera ejercitarse y ultimar la preparación contra los valencianistas, emprenderá su plan de viaje a Oviedo durante el viernes, como todo estaba previsto. Allí tratará de seguir con su buena dinámica de resultados a domicilio, pero en un estadio que se le resiste hace más de dos décadas.