Los jugadores del Valencia, tras el final del partido.

Los jugadores del Valencia, tras el final del partido. EFE

Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla

El conjunto de Corberán se estrella pese a adelantarse en el marcador, tener un penalti para sentenciar y acabar contra diez | El público despide con bronca a los suyos y hasta Gayà recibe protestas en un partido que rompe la magia del templo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:52

Siéntense y tómenselo con calma porque lo que van a leer seguramente no les va a gustar nada. Para que no se lleven ningún engaño, ... esta es una de esas crónicas que suelen dejar mal cuerpo. No se vayan a creer que hay algún resquicio que evite el titular de bochorno. El peso de ese calificativo cae con justicia esta vez para un Valencia, el del metódico Corberán, que parece haber perdido su propio sentido. Se pueden perder partidos, claro que se pueden perder, y también en un templo como el de Mestalla. Pero al menos hay que hacerlo con dignidad, con esa que se le supone a unos futbolistas que parecen haber cogido ya el hábito de que cuando el árbitro pita el final, van hacia una zona del campo a aguantar estoicamente, y unos con más sentimiento que otros, el chaparrón. No puede convertirse esa escena en una rutina. No para un Valencia que se suponía que este año iba a volar alto, aunque nadie se atreve a decir a qué altura. Pero aún sin saber por boca de quien tiene que decirlo cuál es la verdadera apuesta, desde luego no entra en ninguno de los planes pegarse tal batacazo contra un recién ascendido que todavía está preguntándose si será capaz realmente de aguantar 38 jornadas en la élite del fútbol español.

