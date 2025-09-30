El 1x1 del Valencia-Oviedo: Danjuma, una de cal y otra de arena
El delantero neerlandés marcó el gol blanquinegro pero luego falló un penalti clave
Valencia
Martes, 30 de septiembre 2025, 22:16
El equipo tuvo unos 10 minutos iniciales muy buenos e hizo el gol, pero después cedió el balón y retrocedió demasiado pronto. Y para colmo, ... acabó desperdiciando su ventaja.
Julen Agirrezabala Portero
4
El guardameta vasco poco pudo hacer en los dos goles encajados, ya que no tiene culpa en ninguno de ellos. En el primero le fusila a bocajarro Ilic, y en el segundo el disparo de Rondón toca ligeramente en Tárrega y se eleva por encima de Agirrezabala. Tuvo buenas paradas, eso sí.
Dimitri Foulquier Lateral derecho
2
El físico del guadalupeño es uno de sus mayores puntos a favor. Como es habitual, no se cansó de correr arriba y abajo, pero en ataque se proyecta más bien poco y actúa como tercer central por la derecha en la salida de balón, donde no brilla especialmente. En defensa, no destacó casi.
César Tárrega Defensa central
3
El de Aldaia se cargó con una cartulina amarilla por cortar una transición peligrosa del Oviedo, y en líneas generales su partido fue malo. En los duelos individuales no estuvo acertado, y cuando quiso cortar el disparo de Rondón, terminó ayudando a desviarlo hacia la portería.
Mouctar Diakhaby Defensa central
4
El guineano, que tenía en su estado físico uno de los mayores interrogantes, está demostrando que está a un gran nivel individual y sigue acumulando partidos como titular. Eso sí, no tuvo un buen partido y sufrió en el juego aéreo, aunque provocó el penalti al recibir un codazo.
José Luis Gayà Lateral izquierdo
3
El capitán estuvo bien en tareas defensivas, especialmente con un providencial corte a Viñas cuando el delantero uruguayo se marchaba solo contra la portería. En ataque tuvo alguna aparición interesante, como un centro raso a Danjuma que detuvo posteriormente Aarón. Sin más, poca culpa.
Baptiste Santamaría Centrocampista
3
El francés tuvo el partido de su vida ante el Athletic Club, y eso no se podía repetir todos los días. No obstante, tampoco se puede decir que jugara mal ante el Oviedo. No brilló, y sin más. Ofreciéndose en la salida de balón como apoyo y dejando algún detallito de calidad como algún taconazo.
Javi Guerra Centrocampista
2
El de Gilet volvió a cuajar un partido discreto, en el que se le vio falto de ritmo y lejos de su mejor nivel. Ni si quiera la entrada de Almeida en la mediapunta le ayudó a estar más cerca del área y a tener más presencia con el balón. De hecho tuvo algunas pérdidas evitables y preocupantes.
André Almeida Mediapunta
2
El portugués volvió a la titularidad tras ser renovado y no hizo méritos para repetir en el próximo partido. Estuvo un poco desaparecido y quizá se esperaba más de él. Le faltón más balón entre líneas y algún último pase más. Por algo fue sustituido rápidamente en busca de algo diferente.
Luis Rioja Extremo derecho
5
El andaluz volvió a ser un jugador decisivo para el Valencia, gracias a una buena jugada individual que se marcó en el costado derecho, consiguiendo sacar un gran centro al segundo palo para asistir a Danjuma en el primer gol. Luego acabó muy fundido de estar ayudando en defensa.
Arnaut Danjuma Extremo izquierdo
6
Fue el mejor del Valencia, no sólo por su acrobático golazo de volea, si no por su constante actitud incisiva por la banda izquierda: su mejor posición. Con Almeida como mediapunta y Duro arriba de referencia, tiene más libertad. Eso sí, falló el penalti. O mejor dicho, se lo paró Aarón.
Hugo Duro Delantero centro
3
El madrileño, como siempre, estuvo peleón con los centrales rivales y ayudando a sus compañeros en la primera línea de presión. Corberán tiene claro que el equipo funciona mejor cuando tiene a Duro de referencia y por eso se mantiene en el once, incluso cuando no marca goles.
En el banquillo
Pepelu Centrocampista
2
Tuvo un gran gesto de capitán cediéndole el penalti a Danjuma y luego consolándole por el error. Pero tenía que haberlo tirado él y asegurar.
Lucas Beltrán Delantero centro
1
Peleón, con la habitual garra de los jugadores argentinos, pero sin nada destacable que reseñar. Le sigue faltando hacer un gol para brillar.
Diego López Extremo izquierdo
2
El asturiano entró como revulsivo y dejó algún que otro buen pase al hueco en busca de sus compañeros. Pero de cara a portería, poca cosa.
Dani Raba Mediapunta
1
El cántabro volvió a tener minutos, esta vez como suplente, pero desde su entrada el Valencia se echó atrás y llegaron los goles del Oviedo.
Largie Ramazani Extremo derecho
1
Entró ya a la desesperada cuando el Oviedo había remontado y no pudo hacer casi nada. Muy forzado y sobrerevolucionado por las prisas.
Carlos Corberán Entrenador
4
El técnico acertó con el triple cambio que hizo en la segunda mitad, pero perdió el control del encuentro inexplicablemente en el final.
