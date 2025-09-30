Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arnaut Danjuma, celebrando su gol ante el Oviedo en Mestalla. EFE

El 1x1 del Valencia-Oviedo: Danjuma, una de cal y otra de arena

El delantero neerlandés marcó el gol blanquinegro pero luego falló un penalti clave

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:16

El equipo tuvo unos 10 minutos iniciales muy buenos e hizo el gol, pero después cedió el balón y retrocedió demasiado pronto. Y para colmo, ... acabó desperdiciando su ventaja.

