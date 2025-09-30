Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arnaut Danjuma, cabizbajo en Mestalla. EFE

Danjuma: «Es un día muy feo, me siento responsable»

El delantero neerlandés del Valencia marcó el primer gol y pudo sentenciar con un penalti, pero lo falló y el Oviedo acabó remontando en Mestalla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:25

Arnaut Danjuma fue el gran protagonista de la derrota del Valencia ante el Oviedo, ya que de sus botas salió el gol blanquinegro que había ... puesto por delante a los de Carlos Corberán en Mestalla. Eso sí, tuvo también la opción de firmar un doblete desde el punto de penalti pero Aarón Escandell detuvo su disparo. Después, llegó la remontada del Oviedo y el Valencia perdió el partido, por lo que el neerlandés quedó señalado como uno de los culpables, ya que de haber metido el penalti, el 2-0 habría sido suficiente para vencer y el Oviedo no habría remontado, en teoría, claro.

