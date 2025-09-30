Danjuma: «Es un día muy feo, me siento responsable»

Arnaut Danjuma fue el gran protagonista de la derrota del Valencia ante el Oviedo, ya que de sus botas salió el gol blanquinegro que había ... puesto por delante a los de Carlos Corberán en Mestalla. Eso sí, tuvo también la opción de firmar un doblete desde el punto de penalti pero Aarón Escandell detuvo su disparo. Después, llegó la remontada del Oviedo y el Valencia perdió el partido, por lo que el neerlandés quedó señalado como uno de los culpables, ya que de haber metido el penalti, el 2-0 habría sido suficiente para vencer y el Oviedo no habría remontado, en teoría, claro.

Al finalizar el partido, Danjuma habló en los micrófonos de DAZN y pidió perdón a la afición valencianista. «Lo primero es que es una pena, porque es normal que me sienta responsable, porque el penalti ha sido en un momento dentro del partido que era muy importante. Pero la persona que lo tira es el único que lo puede fallar. Me siento responsable, pero eso no significa que tenemos que perder el partido», dijo el neerlandés.

Preguntado por cómo fue la situación de tirar el penalti entre él y Pepelu, Danjuma fue sincero: «Pepelu me ha preguntado si lo quiero tirar, y le he dicho que sí, porque me sentía bien y había metido uno antes. Me ha dado el balón y al final soy el responsable». Finalmente, el neerlandés abogó por mejorar y no volver a dejar escapar resultados. «Es algo que tenemos que revisar, pero no te puedo decir algo, para mí con nuestro vestuario y los jugadores que tenemos, no podemos perder partidos así, ni en casa ni frente a nuestra afición. Es un día muy feo, pero también es el fútbol de Primera, tenemos que seguir y mejorar», sentenció.