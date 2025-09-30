Corberán desgrana los fallos de los futbolistas del Valencia

La última vez que el Valencia había encadenado tres victorias consecutivas en Mestalla fue en 2020, con Albert Celades en el banquillo en una temporada ... aciaga. Pues bien, en el Valencia-Oviedo, Carlos Corberán podía igualar al catalán. No pudo ser. Los más de 40.000 espectadores del estadio blanquinegro vieron como en un minuto se escapaban los tres puntos en juego.

Así ha visto Corberán el partido:

¿Qué ha pasado?

«Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santamaria empezaba a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra empezaba a atacar de lateral, Foulquier empezaba a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. En ataque hemos ido atacando cada vez peor, eso permitía contra el rival y luego en defensa cuando hemos ido a presionar nos han superado en duelos y cuando nos hemos puesto a defender en campo propio han encontrado una entre líneas y han cambiado la emoción del partido. Hoy no siento que ha sido debido a ningún ajuste del rival, hoy ha sido un desajuste del Valencia y no un ajuste del Oviedo. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver cuál ha sido el desajuste y por qué no hemos entendido básicamente respetar las posiciones ofensivas que teníamos, simplemente eso. Muchas veces uno se puede confundir en el partido, uno puede sentir que es fácil y quiere hacer más cosas de las que tiene que hacer, o creo que es difícil generalizarlo y es necesario individualizarlo. ¿Por qué hemos perdido la posición en el mediocampo? ¿Por qué no hemos atacado los espacios que teníamos que atacar? ¿Por qué no hemos dado continuidad a la idea que también estaba funcionando los primeros minutos? Y hay que ver, no hay que ver, es el dolor de no haberlo aprovechado, el dolor de haberlo desajustado. Ahora no es una cuestión de decir que hay que analizar, hay que ver, lo que ha pasado está claro, lo que no podemos hacer es repetirlo si queremos ser un equipo más competitivo porque el dolor es enorme. Porque en un partido con la lluvia, siendo por la noche, cambiándolo por el martes, vienes aquí a Mestalla y hay más de 40.000 personas. Y eso nos jode una barbaridad. Y eso es doloroso. Y ante eso ya no es una cuestión de análisis táctico, es una cuestión de que tenemos que competir mejor, darle más continuidad, estar más organizados y encaminar y dirigir un partido como tenemos que hacerlo."»

¿Por qué tan pocos minutos buenos en cada partido?

«A partir del minuto 15 el equipo se ha desconectado. En ataque atacábamos cada vez peor y en defensa nos superaban en duelos. Santamaría,Javi Guerra al lateral y Foulquier por el centro. Hemos perdido por un desajuste nuestro. Contra el Oviedo no ha sido por ajuste de ellos, ha sido por desajuste nuestro. Y vienes aquí después de cambiar un partido en el que hay 40.000 personas y eso nos jode»

Ampliar José Gayà, durante el Valencia-Oviedo en Mestalla. EFE

Penalti

«Danjuma era el responsable porque había salido de inicio lo ha fallado y Pepelu también lo podría haber metido o fallado»

¿Qué le duele?

«Compartimos los pitidos de Mestalla, no hemos jugado bien, la crítica hay que aceptarla porque ha sido justa. «En un córner, que Santamaría le ha dado el balón a ellos, hemos perdido la marca, Diego López estaba pensando en atacar y ha dejado al jugador por detrás... Otro balón parado mal defendido»

¿Qué está pasando?

«No hemos jugado al nivel que tenemos que jugar»

Objetivos

«Tenemos que mejorar el nivel competitivo, no hay duda. Pensar en objetivos más allá de ir partido a partido no tiene sentido. Contra el Oviedo no lo hemos competido. Responsables somos todos los que somos parte del equipo. No hay otra forma de mejorar que desde la responsabilidad y no desde las excusas»